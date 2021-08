Börsenplätze Sonos-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sonos-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von kabellosen Smart-Home-Soundsystemen Sonos (ISIN: US83570H1086/ WKN: A2JPF2, Ticker-Symbol: 8SO, NASDAQ Ticker-Symbol: SONO) unter die Lupe.Im Streit mit der Google-Mutter Alphabet habe Sonos einen Etappensieg erzielt: Ein Richter der US-Handelsbehörde sei zu dem Schluss gekommen, dass Patente des Hifi-Unternehmens verletzt würden. Die finale Entscheidung der Behörde stehe allerdings noch aus und werde bis Mitte Dezember erwartet. Die Sonos-Aktie steige am Montag.Der Vorwurf laute, dass verschiedene Geräte wie die Pixel-Smartphones und die smarten Lautsprecher der Google-Tochter Nest von Sonos patentierte Technologie einsetzen würden.Ein Richter der US-Handelsbehörde ITC habe am Freitag anerkannt, dass fünf Patente verletzt würden. Folge die Kommission der Behörde der Entscheidung und verhänge einen Import-Stopp, dürfen die betroffenen Geräte nicht mehr in den USA verkauft werden. Die Frist für das Urteil laufe bis 13. Dezember 2021.Für den Lautsprecherhersteller laufe es derzeit rund. Erst letzte Woche habe Sonos glänzende Quartalszahlen vorgelegt.Investierte Anleger bleiben dabei, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link