Durch die Solar-Komponente habe Sono Motors ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen E-Auto-Bauern. Als sie vor zwei Jahren 50 Millionen Euro via Crowdinvesting eingesammelt hätten, hätten die Münchner außerdem bewiesen, dass sie ihre Community auch finanziell mobilisieren könnten.



Spekulative Anleger mit Mut zum Risiko können versuchen, ein paar Stücke zu zeichnen, so Benjamin Heimlich. Für diejenigen, die etablierte Player bevorzugen, hat "Der Aktionär" unter anderem Tesla und BYD auf der Empfehlungsliste. (Analyse vom 08.11.2021)



Sono Motors:



Sono Motors hat es sich zur Aufgabe gemacht, die globale Mobilität grundlegend zu revolutionieren. Die Mission des Unternehmens ist es, jedes Fahrzeug mit Solarzellen auszustatten. Die unternehmenseigene Solartechnologie wurde entwickelt, um eine nahtlose Integration in alle Fahrzeugtypen zu ermöglichen, CO2-Emissionen zu reduzieren und den Weg für eine klimafreundliche Mobilität zu ebnen.



Mit dem Sion entwickelt Sono Motors das weltweit erste Solar Electric Vehicle (SEV) für die breite Masse. Unterstützt von einer starken Community konnte Sono Motors bereits mehr als 16.000 angezahlte Reservierungen für den Sion verzeichnen. Diese Fahrzeuge werden im Rahmen einer Auftragsfertigung hergestellt. Die Auslieferung an die Kunden soll in der ersten Hälfte des Jahres 2023 beginnen.



Die einzigartige Solartechnologie wird für den Einsatz in weiteren Fahrzeugen wie Bussen, Anhängern, Lastwagen, Wohnmobilen, Zügen und Booten auch an andere Hersteller lizenziert. (08.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das deutsche E-Auto-Start-up Sono Motors strebt bei seinem geplanten US-Börsengang eine Milliardenbewertung an. Das geht aus am Montag veröffentlichten Unterlagen hervor, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Mit den frischen Mitteln solle der bereits mehrfach verschobene Start der Serienproduktion des Kleinwagens Sion finanziert werden. Zwischen 14 und 16 Dollar pro Stück plane Sono bis zu zehn Millionen Aktien zu platzieren. Am oberen Ende der Preisspanne käme das Unternehmen auf eine Bewertung von 1,15 Milliarden Dollar und würde 160 Millionen Dollar einsammeln.Außerdem könne der E-Auto-Bauer innerhalb von 30 Tagen nach dem Börsengang weitere 1,5 Millionen Aktien zum Angebotspreis verkaufen.Für den Kleinwagen Sion habe das Unternehmen laut eigenen Angaben bis Anfang November über 16.000 Vorbestellungen erhalten. Die Interessenten hätten dafür mehr als 40 Millionen Euro angezahlt. Allerdings könnten die Bestellungen, die einen Gesamtwert von 340 Millionen Euro hätten, noch storniert werden. Die Auslieferung der Fahrzeuge sei für das erste Halbjahr 2023 geplant.Die Solartechnologie, die Sono auf den Türen, der Motorhaube und dem Dach des Sion verbaut habe, plane das Unternehmen auch an andere Hersteller zu lizensieren. Mögliche Einsatzbereiche seien beispielsweise Busse und Lkw.