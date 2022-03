Börsenplätze Sono Group-Aktie:



Kurzprofil Sono Group N.V.:



Die Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) ist ein Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland, das primär im Bereich Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile tätig ist. Die Sono Group N.V. befasst sich mit solarbetriebener Elektromobilität. Das Unternehmen entwickelt eine Solartechnologie, die es jedem Fahrzeug ermöglicht, von der Sonnenenergie zu profitieren. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet. (15.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sono Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) unter die Lupe.Der deutsche Solar-Autobauer Sono steige in das Erprobungsprogramm seines Kleinwagens Sion ein. Insgesamt wolle das Unternehmen mehr als drei Dutzend Fahrzeuge bauen und noch in diesem Jahr das finale Design des Sion präsentieren. Ab 2023 sei dann die Serienfertigung geplant. Den Aktienkurs habe die Ankündigung nicht beleben können.Die Flotte zur Serienvalidierung solle insgesamt 37 Fahrzeuge umfassen, bestehend aus 16 Gesamtfahrzeugen und 21 Versuchsträgern. Mit ihnen wolle das Unternehmen in den kommenden Monaten unter anderem die Fahrdynamik des Sion optimieren und Crashtests durchführen. Getestet würden die Autos in Europa und den USA. Die Präsentation des finalen Designs sei für den Sommer geplant.Im kommenden Jahr solle dann die Serienproduktion des solarunterstützen E-Autos anlaufen. Gegenüber dem "Aktionär" habe sich Sono-CEO Laurin Hahn zuversichtlich gegeben, dass diese vom schwedischen Auftragsfertiger NEVS durchgeführt werde - trotz der anhaltenden Turbulenzen beim chinesischen Eigentümer Evergrande Mit der großflächigen Integration von Solarpanelen habe das Unternehmen ein bedeutendes Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen E-Autobauern. Allerdings hätten die Münchner noch ein gutes Stück des Weges bis zur Serienproduktion vor sich und das Chartbild sei massiv angeschlagen."Der Aktionär" bleibt bei Sono Motors an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link