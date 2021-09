"Rational denkenden Anlegern bereiten Analysen und Börsenmythen, die auf den Kalender fokussiert sind, kein allzu großes Kopfzerbrechen", so Grüner. Aktienmärkte ließen sich nicht vom Kalender beeinflussen. Sie seien effizient und verarbeiteten alle weithin bekannten Informationen nahezu augenblicklich. "Es ist also ein wenig erfolgsversprechendes Unterfangen, seine Strategie an saisonalen "Mustern" auszurichten", so Grüner. Sollte ein einzelner Börsenmonat tatsächlich eine vorhersehbare Negativität mit sich bringen, hätten die Aktienmärkte diesen Sachverhalt bereits seit Jahrzehnten eingepreist und jegliche Ineffizienzen beseitigt, meine Grüner.



Dennoch gäbe es zahlreiche Anleger, die sich mit der Idee anfreunden könnten, zu vorbestimmten Zeitpunkten nicht im Aktienmarkt investiert zu sein. Jedoch sollten sie die Tatsache akzeptieren, dass Aktienmärkte im langfristigen Bild einem grundlegenden Aufwärtstrend folgen würden. Selbst der "schlechteste" Börsenmonat September, dem es immerhin gelungen sei, in der langen Historie des S&P 500 einen negativen Durchschnitt zu erreichen, sei bei näherer Betrachtung kein Kandidat für einen kategorischen Marktaustritt. "Der Durchschnittswert wurde von einigen heftigen Ausreißern nach unten in den 1930er Jahren beeinflusst, zudem verdeutlicht ein negativer Monatsdurchschnitt auch nicht, dass der Börsenmonat "üblicherweise" negativ verläuft", erläutere Grüner. Am Aktienmarkt hätten sich Durchschnitte tendenziell aus extremen Werten zusammengesetzt.



Der September sei also nicht vorbelastet, eine stimmungsgetriebene Korrektur könne allerdings jederzeit auftreten - ganz unabhängig von der Kalenderbetrachtung. Für langfristige Investoren zähle nicht das kurzfristige Timing, sondern die langfristig positive Entwicklung. "Wer Korrekturen timen will und dabei die zeitliche Länge der vorangegangenen Aufwärtsphase, Kurs- oder Renditezahlen oder eben den Kalender zu Rate zieht, der betreibt ein gefährliches Spiel", sei Grüner überzeugt. "Wer langfristig aktienähnliche Renditen erreichen will, muss in den übergeordneten Bullenmärkten investiert sein - und den Marktaustritt nur in einem fundamentalen und anhaltenden Bärenmarkt vollziehen."



Der Kalender schaffe Grüner zufolge Raum für Börsenmythen und mache die Datenanalyse unterhaltsamer. Am Ende würden Anleger jedoch besser damit führen, wenn sie sich nicht auf kurzfristige Timing-Spielchen einlassen würden. "Wer einen negativen September erwartet und aus dem Markt aussteigt, der könnte sich mit etwas Glück eine kleine negative Rendite ersparen. Ebenso könnte er allerdings hohe Opportunitätskosten verursachen", schließe Grüner. Dies seien jedoch Diskussionen, die man als langfristiger Anleger getrost ignorieren könne. (09.09.2021/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Mittlerweile ist die Aufwärtsphase an den Aktienmärkten soweit fortgeschritten, dass sich einige Aktienindices im Bereich einer Verdopplung seit dem Tiefpunkt im März 2020 bewegen, so Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments.Dieser enorme Anstieg, der als dynamische Gegenbewegung zum plötzlich auftretenden COVID-Crash seinen Anfang gefunden habe, sei dabei weitestgehend ohne spürbare Korrekturen abgelaufen. Eine breit angelegte Euphorie sei unter Anlegern jedoch noch nicht zu erkennen, analysiere Thomas Grüner. Deshalb hätten sich laut Grüner auch viele Marktteilnehmer die Frage gestellt, wie lange der nächste kräftige Rückgang noch auf sich warten lassen werde. Eine häufig gestellte Frage sei hierbei, ob sich der Monat September dafür nicht anbieten würde, da dieser mit einer durchschnittlichen Performance von -0,61 Prozent der "schwächste Börsenmonat" in der langen Zeitreihe des US-Index S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei.