Das Ziel der SOLUTIONS 30 Group (ISIN: FR0013188844, WKN: A2AP0H, Ticker-Symbol: 30L2) ist es, die technologischen Veränderungen, die das tägliche Leben bestimmen, für jedermann zugänglich zu machen, sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen: gestern die Informationstechnologie, heute Internet, Breitband und Digitalisierung; morgen die Technologien, die die Welt in Echtzeit immer stärker vernetzen.



Mit einem europäischen Netzwerk aus Experten und Technikern übernimmt SOLUTIONS 30 jeden Tag 20.000 Einsätze Vor-Ort- oder im Fern-Support. In derzeit sechs europäischen Ländern ist SOLUTIONS 30 in sechs Schlüsselbereichen tätig. Seit 2003 hat SOLUTIONS 30 mehr als 10 Millionen Interventionen durchgeführt. (12.09.2018/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Solutions 30-Aktienanalyse von Aktienanalyst Peter Thilo Hassler von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Solutions 30-Aktie (ISIN: FR0013188844, WKN: A2AP0H, Ticker-Symbol: 30L2).Gestern Abend habe Solutions 30 weitere Vertragsabschlüsse auf dem französischen Telekommunikationsmarkt bekannt gegeben. Dabei werde Solutions 30 für einen "führenden französischen Telekommunikationsanbieter", einem langjährigen Bestandskunden von Solutions 30, weitere Haushalte an das französische Glasfasernetz anschließen und bestehende Telekommunikationsanlagen dieses Betreibers warten. Der Auftragswert beider Verträge summiere sich Angaben gemäß auf EUR 82 Mio. Die Laufzeit der beiden Verträge liege bei drei bzw. vier Jahren. Der Analyst bestätige sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 52,20.Nach der anhaltenden Outperformance der Solutions 30-Aktie in den vergangenen zwölf (+56,2% vs. DAX -0,8%) bzw. 24 (+226,3% vs. DAX +14,0%) Monaten und einer in den nächsten zwölf Monaten erwarteten Kurssteigerung von 23,0% bestätigt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein "buy"-Rating für die Aktien der Solutions 30 SE. (Analyse vom 12.09.2018)Börsenplätze Solutions 30-Aktie:XETRA-Aktienkurs Solutions 30-Aktie:45,55 EUR +7,30% (12.09.2018, 09:24)