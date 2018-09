Tradegate-Aktienkurs Solutions 30-Aktie:

50,80 EUR +4,85% (25.09.2018, 16:11)



ISIN Solutions 30-Aktie:

FR0013188844



WKN Solutions 30-Aktie:

A2AP0H



Ticker-Symbol Solutions 30-Aktie:

30L2



Kurzprofil SOLUTIONS 30 SE:



Das Ziel der SOLUTIONS 30 Group (ISIN: FR0013188844, WKN: A2AP0H, Ticker-Symbol: 30L2) ist es, die technologischen Veränderungen, die das tägliche Leben bestimmen, für jedermann zugänglich zu machen, sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen: gestern die Informationstechnologie, heute Internet, Breitband und Digitalisierung; morgen die Technologien, die die Welt in Echtzeit immer stärker vernetzen.



Mit einem europäischen Netzwerk aus Experten und Technikern übernimmt SOLUTIONS 30 jeden Tag 20.000 Einsätze Vor-Ort- oder im Fern-Support. In derzeit sechs europäischen Ländern ist SOLUTIONS 30 in sechs Schlüsselbereichen tätig. Seit 2003 hat SOLUTIONS 30 mehr als 10 Millionen Interventionen durchgeführt. (25.09.2018/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Solutions 30-Aktienanalyse von Analyst Peter Thilo Hassler von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Analyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Solutions 30-Aktie (ISIN: FR0013188844, WKN: A2AP0H, Ticker-Symbol: 30L2) und erhöht das Kursziel von 52,20 auf 58,60 EUR.Die gestern nachbörslich veröffentlichten Halbjahreszahlen hätten deutlich über seinen Erwartungen gelegen: Ertragsseitig hätten die Wachstumsraten gegenüber den vergleichbaren Vorjahreszahlen auf allen Ebenen von hohem Niveau aus nochmals deutlich gesteigert werden können. Durch das seit Jahresbeginn intensivierte Working Capital-Management sei überdies die Nettoverschuldung auf eine vernachlässigbare Höhe verringert worden. Während der erstmals abgehaltenen Telefonkonferenz seien überdies die mögliche Übernahme mehrerer Targets in Deutschland und Spanien sowie mittelfristig ein Einstieg in die Wartung von E-Auto-Ladestationen angekündigt worden. Auf mittlere Sicht sei auch eine weitere regionale Ausdehnung avisiert worden. Vor dem Hintergrund der über seinen Erwartungen liegenden Ertragszahlen hebe Hassler sein aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von 52,20 auf 58,60 EUR je Aktie an.Nach der anhaltenden Outperformance der Solutions 30-Aktie im vergangenen Jahr (+63,7% vs. DAX -1,8%) und einer von ihm in den nächsten zwölf Monaten erwarteten Kurssteigerung von 21,1% bestätigt Peter Thilo Hasler, Analyst von Sphene Capital, in einer aktuellen Aktienanalyse sein "buy"-Rating für die Solutions 30-Aktie. (Analyse vom 25.09.2018)Börsenplätze Solutions 30-Aktie:XETRA-Aktienkurs Solutions 30-Aktie:50,70 EUR +4,75% (25.09.2018, 13:44)