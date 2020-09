Vor dem Hintergrund des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, das Rating "kaufen" für die Solutiance-Aktie. (Analyse vom 25.09.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Solutiance-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten die Aktie der Solutiance AG (ISIN: DE0006926504, WKN: 692650, Ticker-Symbol: ZSOL) zu kaufen.Die Solutiance AG agiere mit ihren softwaregestützten Dienstleistungen für den Immobilienbetrieb und ihrer IT-Plattform im wachsenden multimilliardenschweren Facility-Management-Sektor, der ein Gesamtvolumen von 134,0 Mrd. Euro (2016) umfasse. Innerhalb dieses sehr großen Marktes würden sich immer mehr Unternehmen dafür entscheiden, den Immobilienbetrieb oder Teile des Immobilienbetriebs nicht mehr in Eigenleistung zu erbringen und diesen an externe Dienstleister, wie bspw. Solutiance, auszulagern. Darüber hinaus halte der allgemeine Digitalisierungstrend auch verstärkt in der Immobilienbranche Einzug und eröffne so bspw. Immobilienbetreibern vielfache Vorteile, z.B. im Hinblick auf Effizienz, Transparenz und Zeitersparnis.Das abgelaufene Geschäftsjahr der Solutiance sei insbesondere von einer dynamischen Umsatzentwicklung in den beiden Geschäftsbereichen (Dachmanagement 4.0 und Management Betreiberpflichten) und deutlichen Investitionen in den weiteren Ausbau des Plattformgeschäfts bzw. der Marktposition geprägt gewesen. In der vergangenen Geschäftsperiode habe die Gesellschaft im Kerngeschäft mit plattformbasierten Dienstleistungen eine Gesamtleistung (Umsatz zzgl. Bestandsveränderungen) in Höhe von 1,31 Mio. Euro erzielt und damit die wirtschaftlichen Aktivitäten im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft um 274,3% (VJ: 0,35 Mio. Euro) steigern können. Die Gesamtleistung habe hierbei hauptsächlich auf erwirtschafteten Umsatzerlösen aus dem Plattformgeschäft im Volumen von 1,14 Mio. Euro basiert, welche im Vergleich zum Vorjahr deutlich um rund 224,0 % (VJ: 0,35 Mio. Euro) angestiegen seien.Auf Konzernergebnisebene habe Solutiance im vergangenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr eine rückläufige EBIT-Entwicklung auf -2,97 Mio. Euro (VJ: -1,79 Mio. Euro) hinnehmen müssen. Hauptursächlich hierfür seien die noch nicht abgeschlossene Neuausrichtung des Unternehmens und das damit verbundene noch relativ geringe Umsatzniveau sowie die hohen Aufbaukosten (Investitionen in Organisation, neue Mitarbeiter etc.) für das angestrebte dynamische Unternehmenswachstum gewesen. Das Netto-Ergebnis habe im abgelaufenen Geschäftsjahr -3,10 Mio. Euro betragen und damit unter dem Vorjahresniveau (VJ: -1,90 Mio. Euro) gelegen.Für das laufende Geschäftsjahr würden die Analysten auf Basis eines weiteren Ausbaus des Plattformgeschäfts mit einem deutlichen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 111,4% auf 2,72 Mio. Euro und hierbei mit einem EBIT in Höhe von -2,32 Mio. Euro rechnen. Für die Folgejahre würden sie mit einer anhaltenden dynamischen Umsatzentwicklung und weiteren Umsatzanstiegen auf 7,62 Mio. Euro (2021), 14,93 Mio. Euro (2022) und 26,67 Mio. Euro (2023) rechnen.Auf dieser Grundlage hätten die Analysten die Technologiegesellschaft mithilfe des DCF-Modells bewertet und hierbei einen fairen Wert von 4,85 Euro je Aktie ermittelt.Insgesamt würden die Analysten Solutiance gut positioniert sehen, um mit ihren softwarebasierten Dienstleistungen und ihrer digitalen Dienstleistungsplattform im multimilliardenschweren Facility-Management-Markt sehr dynamisch zu wachsen und hierdurch langfristig eine deutlich zweistellige EBIT-Marge zu erreichen. Hierbei sollte das Unternehmen mit ihrem innovativen Plattformgeschäftsmodell insbesondere von dem Outsourcing- und dem Digitalisierungstrend innerhalb des Immobiliensektors profitieren können.