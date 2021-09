"Die Studie beleuchtet die Tatsache, dass Solarenergie, unsere billigste und am schnellsten wachsende Quelle von sauberer Energie, bis 2035 ausreichend Elektrizität für alle Häuser in den USA produzieren und dabei bis zu 1,5 Millionen Menschen beschäftigen könnte", so Energieministerin, Jennifer Granholm. Notwendig sei dazu aber die Umsetzung der Pläne von Präsident Joe Biden zum massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien und zur Dekarbonisierung des Landes.



Um die Ziele zu erreichen, müssten laut der Studie bis 2025 pro Jahr neue Solaranlagen mit einer Kapazität von 30 Gigawatt errichtet werden. Im vergangenen Jahr sei es mit 15 Gigawatt lediglich die Hälfte gewesen - und das sei bereits ein Rekordwert gewesen. Zwischen 2025 und 2030 müssten es dann sogar im Durchschnitt 60 Gigawatt sein, die neu dazukämen.



Die USA seien einer der wichtigsten Märkte für Solarenergie. Neue Ziele hier könnten der Branche wieder Fantasie liefern. Noch könnten sich JinkoSolar und Co zwar nicht aus der Konsolidierung befreien. Doch höhere Kurse scheinen eine Frage der Zeit, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Wer das Risiko in der volatilen Solarbranche streuen möchte, sei mit dem Solar Top 10 Index bestens beraten und könne hier langsam wieder eine erste Position aufbauen.



