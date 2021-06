Die beiden Solarmodulhersteller hätten Anträge für ein mögliches IPO ihrer Töchter auf dem STAR Market in Schanghai eingereicht. Canadian Solar wolle sich von rund 15 Prozent der eigenen Anteile an CSI Solar trennen und würde danach noch 64 Prozent an der Tochter halten.



JinkoSolar wolle wie bereits früher berichtet Jiangxi Jinko an die Börse bringen. Zehn bis 25 Prozent könnten an neue Investoren gehen, JinkoSolar soll nach dem IPO noch etwa 55 Prozent an Jiangxi Jinko halten.



An der Börse hätten die Pläne für regelrechte Jubelstürme gesorgt. Beide Aktien hätten massiv an Wert zugelegt. Dennoch würden auch Unsicherheiten rund um die Solarbranche bleiben. Gerade chinesische Unternehmen könnten unter den neuen Plänen der US-Regierung leiden. Wer das Risiko breiter streuen wolle, sei mit dem Solar Top 10 Index bestens beraten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwierigen Jahresstart hat sich das Sentiment für Solar-Aktien zuletzt wieder deutlich verbessert, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Steuererleichterungen in den USA, positive Aussagen zum zweiten Halbjahr von Weltmarktführer JinkoSolar (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) und neue IPO-Pläne von JinkoSolar sowie Canadian Solar (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) würden für weiter steigende Kurse sorgen. Der Solar Top 10 Index (ISIN: DE000SL0CSH7, WKN: SL0CSH) profitiere.Nach der Auflegung im Februar habe der Solar-Index, der dem Namen entsprechend zehn starke Solarwerte umfasse, unter der schwachen Börsenstimmung gelitten. Mehr als 40 Prozent habe der Verlust zwischenzeitlich betragen, doch das Blatt habe sich gewendet. Seit dem Tief habe der Index wieder mehr als 30 Prozent gewonnen. Für viel Schwung hätten am Montag neue IPO-Pläne der Indexmitglieder JinkoSolar und Canadian Solar gesorgt.