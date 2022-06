Börsenplätze SolarEdge-Aktie:



297,745 USD +9,27% (02.06.2022, 17:04)



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) auf lange Sicht ein Basisinvestment im Solarbereich.Die Aktien von SolarEdge und JinkoSolar würden am Donnerstag kräftig zulegen. Erstere profitiere von einer Hochstufung von Oppenheimer. JinkoSolar schwimme auf der Erfolgswelle mit. Zudem würden beide Papiere technische Kaufsignale liefern, die für ein Engagement sprächen.Laut Oppenheimer biete SolarEdge eine Technologie, die vor einem überdimensionalen Wachstum stehe. Das Unternehmen, das Systeme herstelle, um mehr Energie aus Solarmodulen herauszuholen, verzeichne eine wachsende Nachfrage und biete stabile Margen. "Wir glauben, dass die globale Solarindustrie in den nächsten zehn Jahren um das Drei- bis Fünffache wachsen und dass SolarEdge ein wichtiger Nutznießer sein wird", so die Analysten. Sie hätten deshalb ihr Rating von "Market Perform" auf "Outperform" anhoben und ein Kursziel von 334 Dollar vergeben.Durch den Anstieg am Donnerstag habe die Aktie zudem mit dem Bruch der 200-Tage-Linie ein Kaufsignal generiert.SolarEdge ist auf lange Sicht ein Basisinvestment im Solarbereich, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". JinkoSolar sei günstig bewertet und technologisch stark aufgestellt - hier hätten Anleger aber das China-Risiko zu tragen. (Analyse vom 02.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link