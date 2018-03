Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) ermöglicht ihren Kunden, in der digitalen Welt zu den innovativen Gewinnern zu gehören. Die Produkte helfen Unternehmen, bestehende IT-Systeme in einer einzigen Plattform zusammenzuführen, ob in der Cloud oder in der eigenen IT-Umgebung, und damit das Geschäft zu optimieren. Die Kombination aus Prozess-, Integrations- und Echtzeit-Analyse-Software in einer umfassenden Digital Business Platform ermöglicht es den Kunden, die Effizienz ihres operativen Geschäfts zu steigern, Systeme zu modernisieren und Prozesse zu optimieren, um intelligente Entscheidungen zu treffen und einen erstklassigen Service zu bieten. Seit mehr als 45 Jahren steht die Software AG für kundenzentrierte Innovation und ist führend in vielen innovativen IT-Marktkategorien.



Die Software AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter in 70 Ländern und erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 873 Millionen Euro.

(13.03.2018/ac/a/t)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse des Analysten Henning Steinbrink von ODDO BHF:Henning Steinbrink, Aktienanalyst von ODDO BHF, spricht im Rahmen einer Aktienanalyse nach wie vor eine Kaufempfehlung für die Aktien der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) aus.Die Kapitalmarktveranstaltung der Software AG habe dieses Mal mehr Teilnehmer angezogen. Unter dem Strich habe eine positive Grundstimmung vorgeherrscht.Die IoT Cloud-Erlöse dürften bis 2020 eine Wachstumsrate von rund 100% aufweisen. Eine verbesserte GTM-Strategie bereite den Weg für steigende operative Margen.Eine erfolgreiche Expansion in den USA führe aber derzeit zu einem negativen Währungseffekt von 7 bis 8%.In ihrer Software AG-Aktienanalyse halten die Analysten von ODDO BHF am "buy"-Rating sowie am Kursziel von 53,00 EUR fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Software AG-Aktie: