Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet ihren Kunden "Freedom as a Service". Die Software AG denkt Integration weiter, stößt Unternehmenstransformation an und ermöglicht schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit sich Unternehmen mit Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abheben können. Man gibt einem die Freiheit, jede Technologie - von der App bis zum Edge - zu verknüpfen und zu integrieren. Die Software AG öffnet Datensilos und macht Daten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass ihre Kunden die besten Entscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschließen können.



Die Software AG beschäftigt über 4.700 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2018 einen Umsatz von 866 Millionen Euro.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.softwareag.de. (15.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von Emil Jusifov vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Emil Jusifov von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) unter die Lupe.Lange Zeit habe das Image von Software AG als verstaubt gegolten. Schließlich würden einige Produkte aus dem Portfolio aus einer Zeit stammen, als man noch mit Lochkarten Großrechner bedient habe. Die Software AG habe zuletzt auch mit sinkenden Umsätzen gekämpft - der Aktienkurs habe sich halbiert. Die jüngste Entwicklung zeige aber, dass die Software AG einen regelrechten Wandel vollziehe und sich wieder auf dem Erfolgsweg befinde.Helix heiße die neue Unternehmensstrategie, welche vom CEO Sanjay Brahmawar (seit August 2018 im Amt) vorangetrieben werde. Das Ziel: Der IT-Dienstleister solle wieder auf einen klaren Wachstums- und Profitabilitätskurs gebracht werden.Ein zentrales Prinzip von Helix bestehe in der Generierung von ständig wiederkehrenden und damit vorhersehbareren Umsatzströmen zur Steigerung der Erlösqualität. Dies solle u.a. mit einem Abo-Modell erreicht werden.Der Blick auf die jüngsten Quartalszahlen zeige, dass sich dank Helix bereits die ersten Erfolge einstellen würden. 2019 habe in den ersten drei Quartalen eine Umsatzsteigerung um sechs Prozent auf 636 Millionen verkündet werden können.Gestern habe die Software AG den Wechsel des Finanzvorstands verkündet. Matthias Heiden solle den langjährigen Finanzchef Arndt Zinnhardt ersetzen. Heiden solle den durch Helix angestoßen Transformationsprozess vorantreiben und für eine nachhaltige Steigerung der Profitabilität sorgen.Die Transformationsstrategie Helix scheine das Unternehmen zurück auf die Erfolgsspur zu bringen. Der Erfolg spiegele sich bereits in den Geschäftszahlen und im Aktienkurs wider.Der investierte Anleger sollte weiterhin dabei bleiben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Der Anleger an der Seitenlinie könne eine erste Position aufbauen. (Analyse vom 15.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link