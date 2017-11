Tradegate-Aktienkurs Software AG

46,321 EUR -0,13% (27.11.2017, 09:24)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet die erste Digitale Business Plattform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln, um heute ihre digitale Zukunft zu gestalten.



Seit über 45 Jahren steht die Software AG für Innovationen, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Das Unternehmen wird in zahlreichen Kategorien für Innovation und Digitalisierung als Marktführer eingestuft. Die Software AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 872 Millionen Euro. (27.11.2017/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Software AG-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) unter die Lupe.Noch im August habe die Software AG-Aktie den im Oktober 2014 etablierten Haussetrend (akt. bei 37,07 EUR) getestet. Dank des damals ausgeprägten "Hammer"-Umkehrmusters sowie dem darauffolgenden "morning star" sei diese Belastungsprobe letztlich erfolgreich gewesen. Vielmehr würden die beiden konstruktiven Candlestickmuster seither als Katalysator fungieren. Mit dem Sprung über das bisherige Jahreshoch (43,38 EUR) bzw. über das Mehrdekadenhoch vom Juli 2007 (44,50 EUR) sei der Technologietitel jüngst sogar nochmals mit einem prozyklischen Investmentkaufsignal belohnt worden. Das Risiko eines Fehlausbruchs werde dabei durch die bestehenden Kaufsignale seitens der Trendfolger MACD und Aroon reduziert.Aus charttechnischer Sicht habe sich das Papier nun jede Menge Anschlusspotenzial erarbeitet, denn dank des neuen Verlaufshochs sei der Weg bis zum historischen Allzeithoch von Anfang 2000 (68,33 EUR) frei. Einzig die Parallele zum eingangs erwähnten Aufwärtstrend (akt. bei 53,74 EUR) definiere noch ein nennenswertes Etappenziel.Trotz der guten Perspektiven sollten Anleger die Unterseite nicht vernachlässigen. Um das prozyklische Kaufsignal nicht leichtfertig zu verspielen, sollte das Hoch vom Juni bei 43,38 EUR in Zukunft verteidigt werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 27.11.2017)Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:46,325 EUR -0,09% (27.11.2017, 09:32)