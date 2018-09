Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich hieraus das Rating "kaufen", so Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG. In Anbetracht des aktuellen Kurslevels eröffne sich damit ein Kurspotenzial von über 70,0%. Das Kursziel laute 12,90 EUR. rechnen (Analyse vom 24.09.2018)



Kurzprofil Softline AG:



Die 1983 gegründete Softline AG (ISIN: DE000A2DAN10, WKN: A2DAN1, Ticker-Symbol: SFD1) ist ein nachhaltig wachsendes Unternehmen, das sich zu einem anerkannten Dienstleister im Markt der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) entwickelt hat. Heute zeigt sich die Softline Gruppe in neuer starker Aufstellung und befindet sich durch die Etablierung international aufgestellter Tochtergesellschaften mit Fokus auf IT-Consulting, IT-Support und Software Asset Management auf Wachstumskurs. (24.09.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Softline-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Softline AG (ISIN: DE000A2DAN10, WKN: A2DAN1, Ticker-Symbol: SFD1) mit einer Kaufempfehlung auf.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 habe die Softline-Gruppe ihre Umsatzerlöse um 14,1% auf 24,10 Mio. EUR (VJ: 21,13 Mio. EUR) deutlich steigern und damit an die bisherige Wachstumsserie weiter anknüpfen können. Der Anstieg der Konzernumsatzerlöse sei hierbei insbesondere von den Geschäftsbereichen Managed Services und Recruiting (Umsatzanstieg: +26,9%) sowie Consulting (Umsatzzuwachs: +18,5%) getragen worden.Parallel zur positiven Umsatzentwicklung hätten ebenso Verbesserungen auf allen Ergebnisebenen erzielt werden können. So habe das EBITDA um mehr als das Dreifache auf 0,85 Mio. EUR (VJ: 0,31 Mio. EUR) erhöht werden können. Noch deutlicher habe das Nettoergebnis zulegen können. Nachdem im Jahr 2016 noch ein Jahresverlust in Höhe -1,24 Mio. EUR ausgewiesen worden seien, habe im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 0,66 Mio. EUR ein deutlich positives Nettoergebnis erzielt werden können. Hierzu habe auch die im ersten Halbjahr 2017 erfolgreich durchgeführte Bilanzrestrukturierung beigetragen. Im Zuge dessen habe unter anderem die bisherige jährliche Zinslast in Höhe von rund 0,23 bis 0,26 Mio. EUR auf zuletzt 0,11 Mio. EUR deutlich gesenkt werden können.Die Fokussierung auf das Kernportfolio Software Asset Management, Informations- und IT-Sicherheit, Virtualisierung und Infrastruktur Management sowie der Ausbau bestehender als auch die Gründung neuer Partnerschaften habe sich erneut ausgezahlt für die Softline-Gruppe. Umsatz- und ertragsseitig hätten hierbei deutliche Zuwächse verzeichnet werden können.Für die kommenden Jahre strebe die IT-Beratungsgesellschaft den (weiteren) regionalen Ausbau der Geschäftstätigkeiten in der DACH-Region sowie in Nord-, Ost- und Westeuropa an. Zudem sei ein Rollout des gesamten Softline-Kernportfolios auf alle diese Regionen geplant. Diese wachstumsfördernden Maßnahmen sollten das Umsatzwachstum in den kommenden Jahren deutlich beflügeln.Vor diesem Hintergrund würden die Analysten für das Geschäftsjahr 2018 eine Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses erwarten. Konkret würden sie mit Umsatzerlösen in Höhe von 26,50 Mio. EUR und einem EBITDA von 1,15 Mio. EUR kalkulieren. Für die Folgejahre 2019 und 2020 würden die Analysten mit einem weiteren Umsatzanstieg auf 29,02 Mio. EUR bzw. 31,62 Mio. EUR rechnen. Im Rahmen dieser erwarteten hohen Umsatzdynamik und einsetzenden Skaleneffekten, sollte somit das EBITDA deutlich zulegen auf 1,60 Mio. EUR in 2019 sowie 2,06 Mio. EUR in 2020.Auf Basis ihrer Schätzungen für die zukünftige Unternehmensentwicklung hätten die Analysten die Softline-Gruppe mithilfe ihres DCF-Modells bewertet und hierbei einen fairen Wert von 12,90 EUR je Aktie ermittelt.