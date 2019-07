Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich weiterhin das Rating "kaufen" für die Softline-Aktie, so Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG. Durch den weiteren Ausbau der Marktanteile in den Kernportfoliobereichen im Heimatmarkt und der Forcierung der Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten sollte in den kommenden Jahren der profitable Wachstumskurs weiter fortgesetzt werden können. (Analyse vom 31.07.2019)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Softline-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Softline AG (ISIN: DE000A2DAN10, WKN: A2DAN1, Ticker-Symbol: SFD1).Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 habe die Softline-Gruppe ihre Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um rund 8,0% auf 26,02 Mio. Euro (VJ: 24,10 Mio. Euro) deutlich gesteigert und habe damit den Wachstumstrend der Vergangenheit erneut bestätigt. Der Anstieg der Umsatzerlöse habe hierbei insbesondere aus dem Geschäftsbereich Consulting resultiert, welcher im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 9,9% auf 12,86 Mio. Euro (VJ: 11,70 Mio. Euro) erzielt habe. Darüber hinaus habe zum Ende des Geschäftsjahres 2018 der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahr um 49,3% auf 23,3 Mio. Euro (VJ: 15,60 Mio. Euro) massiv gesteigert werden können.Die positive Umsatzentwicklung der vergangenen Geschäftsperiode habe sich auch in der operativen Ergebnisentwicklung widergespiegelt. So habe mit 0,81 Mio. Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) auf nahezu Vorjahresniveau erreicht werden können. Das Betriebsergebnis sowie der Umsatz hätten damit im Rahmen der angepassten Umsatz- und Ergebnis-Guidance des Unternehmens gelegen. Laut Unternehmensangaben hätten Investitionen in den Personalstamm und in die zukünftige Geschäftsentwicklung sowie ergebnisbelastende Einmaleffekte (Grippewelle, kundenbedingte Projektverzögerungen) einer besseren Ergebnisentwicklung entgegengewirkt.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe Softline erneut von der besonders starken Marktstellung im Heimatmarkt Deutschland, von vergangenen Investitionen in den Mitarbeiterstamm, der Fokussierung auf Kernportfoliothemen sowie von der erfolgreichen Zusammenarbeit mit bestehenden Partnerunternehmen profitieren können.Vor dem Hintergrund der starken Marktpositionierung in der DACH-Region, dem hohen Auftragsbestand sowie der Forcierung der Internationalisierung, würden die Analysten für den Softline-Konzern in den kommenden Jahren eine dynamische Geschäftsentwicklung erwarten. Hierbei sollten bedingt durch erwartete einsetzende Skaleneffekte das operative Ergebnis überproportional gesteigert werden können. Entsprechend würden sie für das laufende Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen in Höhe von 27,55 Mio. Euro sowie einem EBITDA in Höhe 1,11 Mio. Euro kalkulieren. Für die darauffolgenden Geschäftsjahre 2019 und 2020 würden sie Umsatzerlöse (EBITDAs) in Höhe von 33,13 Mio. Euro (1,88 Mio. Euro) bzw. 37,80 Mio. Euro (2,55 Mio. Euro) erwarten. Basierend auf der aktuellen Unternehmensprognose und der bisherigen Unternehmensentwicklung hätten sie ihre bisherigen Schätzungen angepasst.Auf Basis ihrer Schätzungen für die zukünftige Unternehmensentwicklung hätten die Analysten die Softline-Gruppe mithilfe ihres DCF-Modells bewertet und hierbei einen fairen Wert von 13,30 Euro je Aktie (zuvor: 12,90 Euro je Aktie) ermittelt. Ihre Kurszielerhöhung resultiere hauptsächlich aus dem eingesetzten "RollOver-Effekt" (Kurszielbasis nun bezogen auf das darauffolgende Geschäftsjahr 2020).