Tradegate-Aktienkurs Softing-Aktie:

7,36 EUR -1,60% (17.12.2018, 16:05)



Xetra-Aktienkurs Softing-Aktie:

7,36 EUR -2,39% (17.12.2018, 15:19)



ISIN Softing-Aktie:

DE0005178008



WKN Softing-Aktie:

517800



Ticker-Symbol Softing-Aktie:

SYT



Kurzprofil Softing AG:



Softing (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Industrielle Automatisierung und Automotive Electronics. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit beiden Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten Softing hat das Ziel, bei nachhaltiger Profitabilität im Umsatz jährlich zweistellig zu wachsen. (17.12.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Softing-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Softing AG (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) unter die Lupe.Im März habe Softing Globalmatix, den Betreiber einer Telekommunikations- und Telematikplattform, übernommen. Im Zentrum stehe dabei die mobile Datenkommunikation von Maschinen und Fahrzeugen im Rahmen des Internet of Things. Das laufende Jahr der Tochter sei noch durch umfangreiche Vorarbeiten geprägt gewesen, aber ab 2019 solle die Umsatzentwicklung substanziell an Schwung gewinnen. Jetzt habe für den Vertrieb ein neuer Kooperationspartner gewonnen werden können. Dabei handle es sich um den weltweit aktiven IT-Sicherheitskonzern Gemalto, der künftig eine Kombination aus dem Globalmatix-Produkt und eigenen Lösungen vertreibe. Die Experten würden das als Ritterschlag für die Softing-Tochter werten.Die Softing-Aktie spürt von den Chancen noch wenig und wird weiter von den Sorgen um schwierige Rahmenbedingungen im Automotive-Geschäft belastet, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 49 vom 14.12.2018)Börsenplätze Softing-Aktie: