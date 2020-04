Börsenplätze Softbank-Aktie:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Mit Sprint ist SoftBank als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (07.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Softbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Softbank-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Die japanische Holding-Gesellschaft SoftBank sei nun vom Immobilienunternehmen WeWork verklagt worden, nachdem diese ihr Übernahmeangebot in Höhe von drei Milliarden Dollar zurückgezogen habe. Laut WeWork würde Sofbank gegen seine Verpflichtungen aus der erzielten Vereinbarung verstoßen.Ein Teil des Übernahmeangebots wäre den Anteilseignern, einschließlich des ehemaligen CEO Adam Neumann und vieler WeWork-Arbeitnehmer, zugutegekommen. WeWork verlange nun, dass SoftBank entweder die Übernahme abschließe oder Schadensersatz leiste, heiße es in einer Ankündigung des Unternehmens.Nachdem Softbank in der Vergangenheit bereits einige unglückliche Übernahmen vollzogen hatte, dürften auch seine Aktionäre nach der geplatzten Übernahme von WeWork jetzt aufatmen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link