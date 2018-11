Börsenplätze Softbank-Aktie:



Kurzprofil Softbank:



Die Softbank Corp. ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Zu den zahlreichen Tochtergesellschaften gehören unter anderem SoftBank Mobile Corp., SoftBank BB Corp., SoftBank Telecom Corp. und SoftBank Commerce & Service Corp. Die Tochterunternehmen SoftBank Mobile Corp. und SoftBank BB Corp. werden zum 01.12.2015 verschmelzen. Mit Sprint ist SoftBank außerdem als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (30.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Softbank-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Softbank-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Studien würden seit Langem belegen: Die meisten Menschen würden zwar wissen, was sie nicht möchten, hätten aber erhebliche Schwierigkeiten beim Formulieren von Zielen. Masayoshi Son habe dagegen früh gewusst, was er gewollt habe: schweinereich werden. Deshalb habe er Softbank gegründet. Forbes führe den 61-Jährigen koreanischstämmigen Manager auf Rang 2 der reichsten Asiaten. Wie habe es der Junge aus ärmlichen Verhältnissen so weit bringen können?Auf den ersten Blick erstaune es, dass die Softbank "nur" mit 90 Milliarden Dollar bewertet werde. Der Umsatz werde im Geschäftsjahr 2018/19 (31.03.2019) bei rund 83,5 Milliarden Dollar liegen, das EBIT bei 12,1 Milliarden. Allein der Wert der börsennotierten Beteiligungen betrage nach aktuellem Stand 128 Milliarden Dollar. Des Rätsels Lösung: Son finanziere das rasante Wachstum des Konzerns mit Krediten. Per Ende September habe Softbank einen Schuldenberg von 158 Milliarden Dollar vor sich hergeschoben. Die Schuldenlast kombiniert mit dem extrem unübersichtlichen Beteiligungsgeflecht schrecke offenbar viele Investoren ab. Daran ändere die günstige fundamentale Bewertung mit KGV 13 auf Basis der Gewinne für das laufende Geschäftsjahr wenig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link