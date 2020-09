Börsenplätze SoftBank-Aktie:



Die Softbank Corp. ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Mit Sprint ist SoftBank als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die SoftBank-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die SoftBank-Aktie sei heute Morgen in Japan um etwa 11% gestiegen. Dies aufgrund des Deals, wonach NVIDIA den Chip-Designer Arm von der SoftBank übernehmen werde. Bei der SoftBank sei die Situation relativ eindeutig. Man halte Duzende Tech-Beteiligungen, teilweise sehr teuer eingekauft und vor allen Dingen immer zulasten der Bilanz. SoftBank sei nämlich hoch verschuldet, aber man habe angefangen, diesen Schuldenberg abzutragen, z. B. durch die Fusion von T-Mobile US mit Sprint. Der Verkauf von Arm wäre ein schöner Befreiungsschlag und sei das, was die Anleger momentan ein bisschen umtreibe.Übrigens verweise der Börsenexperte auf eine Spekulation: SoftBank könnte diese Bereinigung des Portfolios und die Schuldenreduzierung letztendlich dazu nutzen, um ein Going Private vorzubereiten, damit die endlich mal den Druck von der Börse loswürden. Dies findet der Aktienprofi eine sehr spannende Geschichte, will es aber nicht hoffen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur SoftBank-Aktie. (Analyse vom 14.09.2020) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link