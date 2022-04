Börsenplätze Société Générale-Aktie:



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, Euronext Paris-Symbol: GLE) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (11.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der französischen Großbank Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, Euronext Paris-Symbol: GLE) unter die Lupe.Zu Beginn des Ukraine-Kriegs seien Bankaktien massiv abgeschmiert. Denn viele europäische Geldhäuser würden Geschäfte in Russland betreiben. Die Angst vor Abschreibungen oder Verstaatlichungen sei groß gewesen. Nun trete die Société Générale die Flucht nach vorne an und versuche als erste Bank das Problem zu lösen.Die Franzosen würden sich infolge des Ukraine-Kriegs von ihrem Russland-Geschäft trennen. Käufer der Russland-Tochter Rosbank sei deren vorheriger Eigentümer Interros Capital, habe die Société Générale am Montag in Paris mitgeteilt. Interros übernehme auch das russische Versicherungsgeschäft des Konzerns. Jedoch müssten die Aufsichtsbehörden dem Deal noch zustimmen. Den Angaben zufolge solle der Verkauf in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. Am Finanzmarkt sei das sehr gut angekommen. Die Société Générale-Aktie habe am Montag zum Start um mehr als acht Prozent zugelegt.Die Trennung zehre an der Kapitalbasis des Konzerns - vor allem wegen einer Abschreibung auf den Buchwert der russischen Einheiten in Höhe von zwei Mrd. Euro. Die Belastung werde aber weitgehend davon aufgefangen, dass die Risiken innerhalb Russlands aus der Bilanz der Bank verschwinden würden, habe es in der Mitteilung geheißen. Diese hätten Ende Dezember bei rund 15,4 Mrd. Euro gelegen. Zudem zahle der Käufer nachrangige Schulden der Russland-Tochter zurück. Unter dem Strich rechne die Société Générale mit einer Belastung ihrer harten Kernkapitalquote von rund 0,2 Prozentpunkten. Ende Dezember habe sie bei 13,7 Prozent gelegen - und damit deutlich über der Mindestanforderung.Die Société Générale schaffe einen Präzedenzfall, denn bisher hätten alle Konkurrenten vor einem harten Schritt zurückgeschreckt. Die meisten Finanzinstitute könnten von der Eigenkapitalseite her Abschreibungen aber verkraften. Die Bank schaffe nun Tatsachen, wahrscheinlich sei, dass nun einige Rivalen ähnlich verfahren würden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link