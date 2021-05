Xetra-Aktienkurs Société Générale-Aktie:

Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (31.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der französischen Großbank Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) weiterhin mit "halten" ein.Société Générale habe im abgelaufenen Quartal von der freundlichen Finanzmarktentwicklung profitiert, welche besonders das Aktienhandelsgeschäft beflügelt habe. Zumal die französische Bank auch bei dem dort angesiedelten Zertifikate- und Derivategeschäft europaweit eine starke Marktstellung habe, wirke sich die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger hier positiv aus. Die Masse der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie im Sinne von Kreditausfällen dürfte hinter der Branche liegen, wenngleich im Nachlauf auf den Konjunktureinbruch bzw. im Gefolge der gestiegenen Arbeitslosigkeit noch Nachdotierungen zu Kreditrisikovorsorgen erforderlich sein könnten. Alles in allem sollte aber die positive Grundstimmung der Anleger samt der zunehmenden Handelsaktivität zu nachhaltig höheren Provisionserträgen führen, welche die Erosion der Erträge auf der Zinsseite zumindest teilweise kompensieren sollten.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft die Société Générale-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. Das ermittelte Kursziel von EUR 28,30 (zuvor: EUR 23,60) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell, die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 31.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Société Générale-Aktie: