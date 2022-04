7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, Euronext Paris-Symbol: GLE) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (12.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, Euronext Paris-Symbol: GLE) weiterhin zu kaufen.Die Erträge seien in Q4 2021 gegenüber dem Q4 2020 um satte 11,7% auf EUR 6,62 Mrd. und die Kosten um 3,6% auf EUR 4,57 Mrd. gestiegen. Das Aufwands-/ Ertragsverhältnis habe sich dadurch von 74,0% auf 71,0% verbessert. Das Ertragswachstum sei breit und von allen Geschäftsfeldern getragen gewesen. Im Gesamtjahr 2021 habe Société Générale die Erträge um formidable 17,7% auf EUR 25,80 Mrd. steigern können, was vor allem der freundlichen Finanzmarktentwicklung zu verdanken gewesen sei. Unter dem Strich hätten die Franzosen im Berichtsquartal einen Reingewinn von EUR 1,79 Mrd. eingefahren, der sich im Jahresvergleich damit fast vervierfacht habe. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt EUR 1,30 Mrd. deutlich übertroffen worden. Bezogen auf das Gesamtjahr 2021 habe das Institut einen Gewinn von EUR 5,64 Mrd. nach einem Verlust von EUR 258 Mio. in 2020 eingefahren.Die Risikokosten hätten sich von EUR 3,31 Mrd. bzw. 64 Basispunkte im Jahr 2020 auf EUR 700 Mio. bzw. 13 Basispunkte im Vorjahr verringert. Verantwortlich für die höhere Kreditqualität sei vor allem die kräftige Konjunkturerholung im Jahr 2021 gewesen. Der Anteil der zweifelhaften Forderungen an den gesamten Forderungen sei gegenüber dem Vorquartal (Q3) von 3,1% auf 2,9% gesunken. Deren Bedeckung durch Risikovorsorgen habe sich mit 51% nahezu stabil gehalten. Für das Jahr 2022 rechne Société Générale mit weiterhin niedrigen Risikokosten von unter 30 Basispunkten.Die Kernkapitalquote (CET1) habe per Ende Dezember 2021 mit 13,7% um rund 470 Basispunkte über dem von der Aufsicht geforderten regulatorischen Minimum gelegen. Die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) habe im Jahresvergleich mit 4,9% fast unverändert zu Buche gestanden. Die bereinigte Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) habe sich 2021 auf formidable 11,7% (2020: 1,7%) normalisiert.Société Générale habe den Verkauf ihrer russischen Tochter Rosbank an deren früheren Eigentümer, Interros Capital, vereinbart. Basierend auf dem Wert der Beteiligung rechne Société Générale infolge des Verkaufs mit einer Verringerung der Kernkapitalquote (CET1) um 20 Basispunkte. Diese ergebe sich hauptsächlich aus der Abschreibung des Netto-Buchwerts der Beteiligung (rund USD 2 Mrd.). Einen Totalausfall der russischen Tochter hätten die Franzosen zuletzt mit 50 Basispunkten beziffert. Gegeben dem aktuellen Puffer von 470 Basispunkten zum regulatorischen Minimum seien die Auswirkungen der Transaktion somit vernachlässigbar. Auf die geplante Dividendenzahlung solle der Verkauf keine Auswirkung haben.Société Générale beabsichtige bei der Hauptversammlung am 17. Mai 2022 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 1,65 je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr vorzuschlagen. Des Weiteren wolle man nach Erhalt der Zustimmung seitens der EZB eigene Aktien im Volumen von EUR 915 Mio. zurückkaufen.Société Générale habe im Schlussquartal 2021 abermals von einer freundlichen Finanzmarktentwicklung profitiert, welche besonders das Aktienhandelsgeschäft begünstigt habe. Gegenüber dem Jahr 2020 habe man die Erträge im Aktienhandel um den Faktor 2,5 steigern können. Im Jahresvergleich hätten die Erträge im Segment "Global Banking & Investor Solutions", in dem auch das Zertifikate- und Derivategeschäft angesiedelt sei, um satte 26% gesteigert werden können. Die im Zuge des Russland-Ukraine-Konflikts erhöhte Volatilität lasse auf eine weiterhin rege Handelstätigkeit und hohe Provisionserträge schließen. Nach der US-Notenbank FED sollte nun auch die EZB bald an der Zinsschraube drehen, wovon im Sinne von höheren Zinsmargen und wegfallenden negativen Einlagezinsen natürlich auch Société Générale profitieren werde. Im Lichte der hohen Inflation und daher negativen Realzinsen bleibe der Veranlagungsdruck weiterhin hoch, was auch in den nächsten Quartalen für eine weiterhin rege Handelstätigkeit der Kunden und eine gute Ausgangsbasis für den Aktienhandel sorgen dürfte, wo das französische Institut eine signifikante Bedeutung habe.Die sich verbessernden Ertragsaussichten des Kreditgeschäfts im Lichte der erwarteten Zinswende in Europa sowie die starke Marktstellung im Wertpapiergeschäft stimmen Aaron Alber zusammen mit der nach wie vor attraktiven Bewertung zuversichtlich für die weitere Kursentwicklung der Aktie, weshalb der Analyst der RBI die "Kauf"-Empfehlung für Société Générale bestätigt. Temporäre Unsicherheiten in Zusammenhang mit der französischen Präsidentschaftswahl sollten den Blick auf die langfristig günstigen Ertragsaussichten nicht trüben. Das ermittelte Kursziel von EUR 29,90 (zuvor: EUR 33,00) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell, die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 12.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen