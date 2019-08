ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (01.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der französischen Großbank Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF).Die Gesamterträge in Q2/2019 hätten bei 6,28 (Vj.: 6,45) Mrd. Euro und damit zwar unter dem Vorjahreswert jedoch 1,5% über Marktkonsens gelegen. Die operativen Aufwendungen hätten sich auf 4,27 (Vj.: 4,40) Mrd. Euro reduziert und seien damit niedriger gewesen als im Vorjahr und ebenfalls besser als der Marktkonsens. Die Aufwands-Ertragsquote habe mit 68% Vorjahresniveau erreicht. Die Bank habe die Risikovorsorge (314 (Vj.: 170) Mio. Euro; +84,7% y/y) im Vergleich zum Vorjahr zwar deutlich erhöht, sei jedoch rund 5% unterhalb der Erwartung geblieben. Infolgedessen habe auch das EBT (1,70 (Vj.: 1,88) Mrd. Euro) 9,6% unterhalb des Vorjahres jedoch 13,5% über dem Marktkonsens gelegen.Der gleiche Effekt gelte auch für das Nettoergebnis (1,05 (Vj.: 1,22) Mrd. Euro; -13,9% y/y; Markterwartungen: 951 Mio. Euro (+10,8%)). Das Q2-EPS habe bei 1,30 (Vj.: 1,42) Euro und damit 10,2% über den Markterwartungen von 1,18 Euro gelegen. Die im Rahmen des Strategieplans "Transform to Grow" angestrebten Kosteneinsparungen von 1,6 Mrd. Euro bis 2020 werte der Analyst positiv. Er senke seine Prognosen aufgrund der geänderten Aktienanzahl (EPS: 2019e: 4,03 (alt: 4,10) Euro; 2020e: 4,31 (alt: 4,39) Euro).Bei einem geänderten Kursziel von 27,80 (alt: 30,50) Euro bewertet Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, die Société Générale-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". (Analyse vom 01.08.2019)Börsenplätze Société Générale-Aktie:Xetra-Aktienkurs Société Générale-Aktie:23,19 EUR +4,44% (01.08.2019, 15:40)Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:23,26 EUR +4,73% (01.08.2019, 15:52)