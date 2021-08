ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (12.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der französischen Großbank Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF).Das Q2-Zahlenwerk habe ergebnisseitig deutlich über den Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür sei neben der deutlichen Ertragsverbesserung auch eine niedriger als erwartet ausgefallene Kreditrisikovorsorge gewesen. Auf Segmentebene habe SG einen Ertragsanstieg in allen Bereichen verzeichnet. Die Bilanzkennzahlen (per 30.06.2021) hätten nach Erachten des Analysten auf einem soliden Niveau gelegen.SG habe die Guidance für das laufende Geschäftsjahr teilweise erhöht und sei besonders bei der Aufwands-Ertragsverteilung deutlich optimistischer. Zudem habe die Bank das angekündigte Aktienrückkaufprogramm sowie den Ausschüttungsplan bestätigt. Generell sehe Lennertz den Erholungskurs von SG positiv, jedoch sei ein großer Teil der Ergebnisentwicklung dem deutlichen Rückgang der Kreditrisikovorsorge geschuldet. Diese habe in H1/2021 deutlich unterhalb des Durchschnittswerts der Bank gelegen. Lennertz hebe seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: 3,85 (alt: 2,41) Euro; DPS 2021e: 1,55 (alt: 1,00) Euro; EPS 2022e: 3,83 (alt: 3,19) Euro; DPS 2022e: 1,55 (alt: 1,25) Euro) deutlich an.Bei einem von ihm erwarteten positiven Gesamtertrag (12 Monate) von <10% bewertet Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, die Société Générale-Aktie unverändert mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 26,00 Euro auf 28,00 Euro erhöht. (Analyse vom 12.08.2021)Börsenplätze Société Générale-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Société Générale-Aktie:27,575 EUR -0,31% (12.08.2021, 15:02)Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:27,63 EUR 0,00% (12.08.2021, 15:28)