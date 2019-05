ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (06.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der französischen Großbank Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) von 27,00 Euro auf 30,50 Euro.Das Nettoergebnis sei in Q1/2019 um 26% auf 631 (Vj.: 850; Marktkonsens: 658) Mio. Euro gefallen und habe damit die Marktprognosen verfehlt. Dies sei vor allem auf einen negativen Sondereffekt (Firmenwertabschreibung von 67 Mio. Euro) im Zuge des Verkaufs der slowenischen Tochtergesellschaft SKB Banka zurückzuführen (bereinigtes Nettoergebnis (-16% y/y auf 1,01 Mrd. Euro)). Auf operativer Ebene sei der Ergebnisrückgang weniger stark als erwartet ausgefallen. So habe sich das operative Ergebnis um 16% auf 1,14 (Vj.: 1,36; Marktkonsens: 1,09) Mrd. Euro verringert. Die Gesamterträge hätten sich bedingt durch ein schwaches Geschäft in Frankreich um 1,6% auf 6,19 (Vj.: 6,29; Marktkonsens: 6,16) Mrd. Euro verringert. Auf Segmentebene habe vor allem das französische Privatkundengeschäft (Gesamterträge: -5% y/y) enttäuscht.Angesichts des schlechten Track Records des Managements in Bezug auf die Kostenkontrolle bleibe Drach für die Société Générale-Aktie vorerst weiterhin nur verhalten optimistisch. Seine EPS-Erwartungen für 2019e von 4,10 Euro und 2020e von 4,39 Euro würden unverändert bleiben.Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Société Générale-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 06.05.2019)Börsenplätze Société Générale-Aktie:Xetra-Aktienkurs Société Générale-Aktie:27,835 EUR -3,00% (06.05.2019, 15:53)Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:27,875 EUR -2,87% (06.05.2019, 16:08)