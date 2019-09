Die persönlichen finanziellen Rahmenbedingungen erkennen

Den eigenen Anlagetyp ermitteln

Vor der Zusammenstellung des Portfolios sollten Anleger unbedingt für sich die Frage klären, welche Anlagetyp sie sind. Eine Frage, mit der auch die Berater von Banken, Sparkassen und Finanzdienstleistern wie MLP, tecis und DVAG zumeist das Kundengespräch eröffnen. In der Regel finden sich Anleger sich in einer von vier Kategorien wieder:



sicherheitsorientiert (geringes Risiko, niedrige Rendite)

ertragsorientiert (durchschnittliche Rendite, überschaubares Risiko)

wachstumsorientiert (überdurchschnittliche Rendite, erhöhtes Risiko)

risikoorientiert (sehr hohes Risiko, spekulatives Anlageverhalten)

Die Festlegung des Anlagetyps hilft den Finanzberatern von tecis, DVAG oder der Hausbank, ein passendes Portfolio zusammenzustellen.



Das finanzielle Risiko streuen

Um eine gute Rendite zu erreichen und gleichzeitig kein zu hohes Risiko einzugehen, sollte die Geldanlage über verschiedene Anlageklassen gestreut werden: Dazu gehören Aktien, Anleihen, Aktienfonds, Indexfonds, Spareinlagen, Gold und Immobilien. Warum diese Streuung? Die Anlageklassen verhalten sich am Markt unterschiedlich. Wenn Aktien schwächeln, können Anleihen boomen – und umgekehrt.



Bei Aktien ist es wichtig zu diversifizieren: Sollte der Wert eines Unternehmens an der Börse sich negativ entwickeln, gleichen die Erfolge anderer Werte das aus. Viele Aktienfonds sind entsprechend breit gestreut, um diesen Effekt zu erreichen.



Die Kosten der Geldanlage im Blick haben

Außerdem gilt es, Kosten und Provisionen zu prüfen, sie schmälern den Ertrag des Portfolios. Folgende Kosten fallen an:



Ausgabeaufschläge bei Fonds

Depotführung

Kontoführung

Provisionen

Darüber hinaus ist es empfehlenswert, die Anlagestrategie des Portfolios etwa einmal im Jahr zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. (30.09.2019/ac/a/m)









