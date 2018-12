"So British" wie eine Seifenoper

Dies umso mehr, als sich May kurz darauf einem Misstrauensvotum der Abgeordneten ihrer eigenen Partei habe stellen müssen, das sie letztlich jedoch unerwartet deutlich gewonnen habe. Lediglich 117 Abgeordnete hätten ihr das Misstrauen ausgesprochen. Für ihren Sturz wären jedoch 159 Stimmen notwendig gewesen. May gehe somit gewissermaßen gestärkt daraus hervor, denn die Mitglieder ihrer Partei dürften in den nächsten zwölf Monaten keinen weiteren Misstrauensantrag mehr stellen. Dennoch drohe ihr ein weiteres Vertrauensvotum, das von der gegnerischen Arbeiterpartei eingebracht werden könnte, auch wenn der Zwist in der Labour-Partei diese Möglichkeit wenig wahrscheinlich mache.



Dieser Sieg bedeute jedoch nicht, dass es für Theresa May leichter werde, die Zustimmung des Parlaments für das Abkommen mit der Europäischen Union zu erhalten. Zumal das Treffen mit ihren europäischen Kollegen tags darauf (am vergangenen Donnerstag) schlecht gelaufen sei. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker habe die Lage überaus sarkastisch zusammengefasst: "Ich tue mich manchmal schwer damit, meine eigene Psyche zu verstehen. Wie soll ich da erst die Gemütsverfassung der britischen Abgeordneten verstehen?" May sei nach Brüssel gekommen, um weitere "Zusicherungen" zu erhalten. Sie habe insbesondere gefordert, dass der Backstop-Mechanismus nur für ein Jahr gelte (falls keine Einigung gelinge, sehe der Backstop für eine Übergangsphase vor, das Vereinigte Königreich im europäischen Binnenmarkt zu halten, um vor allem eine neue harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland zu vermeiden). Eine Forderung, die von den politischen Führungskräften der EU rundweg abgelehnt worden sei.



Schlimmer noch: Als ihre Gesprächspartner sie nach ihrer Vorstellung für die künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union gefragt hätten, sei May vage geblieben. Doch sei dies so verwunderlich, nachdem sie für mehr Unterstützung beim Vertrauensvotum zugesichert habe, die Parteiführung vor den Parlamentswahlen 2022 abzugeben? Dies spiegele auch den politischen Stillstand im Vereinigten Königreich wider und sorge bei der Europäischen Union für Verärgerung: "Unsere britischen Freunde müssen uns sagen, was sie wollen, anstatt uns zu fragen, was wir wollen", habe sich Juncker gereizt gezeigt.



Es würden nun drei Lösungen bleiben: Die Verlängerung von Artikel 50 (Verhandlungsphase vor dem Brexit), ein bilaterales Abkommen über den aktuellen Entwurf oder ein zweites Referendum. Die Drohung mit einem zweiten Referendum, dem sich die euroskeptischen konservativen britischen Abgeordneten vehement entgegengestemmt hätten, könnte für Theresa May ein gutes Druckmittel sein, um eine Einigung zu erzwingen. Es herrsche jedoch allenthalben weiter Unsicherheit und das Risiko für die Märkte bleibe weiterhin sehr hoch. (18.12.2018/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Ein Paukenschlag, der nicht mal wirklich einer war: Am vergangenen Montag, dem Tag vor der geplanten Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament, wurde diese Abstimmung von Premierministerin Theresa May verschoben, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, und Enguerrand Artaz, Fondsmanager von La Financière de l'Echiquier.Nun werde frühestens Anfang 2019 abgestimmt. Auch wenn May dies mit dem Wunsch nach einer Neuverhandlung des Abkommens in Brüssel begründet habe, habe sie kaum eine andere Wahl gehabt. Die Atmosphäre des Misstrauens ihr gegenüber, sogar im eigenen Lager, habe die Ablehnung des Abkommens als unvermeidlich erscheinen lassen.