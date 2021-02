Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (25.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snowflake Inc.: (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) unter die Lupe.Investment-Legende Warren Buffett sei bekanntlich in Snowflake investiert. Jetzt entdecke auch der größte Vermögensverwalter der Welt das Cloud-Unternehmen für sich. BlackRock interessiere sich aber nicht besonders für die Aktie, sondern es gehe vielmehr um eine Dienstleistung, die Snowflake anbiete - und die Verbindung zu einem mächtigen BlackRock-Tool.BlackRock und Snowflake hätten eine strategische Partnerschaft angekündigt, um ein gemeinsames Angebot für Investmentmanager zur Verfügung zu stellen. Es gehe darum, BlackRocks Vermögensverwaltungs-Plattform Aladdin mit Snowflakes Hilfe in die Cloud zu überführen. Nutzer sollten so in die Lage versetzt werden, Daten aus dem Aladdin-Universum mit anderen Daten zu verknüpfen. Das hätten beide Unternehmen zu Wochenbeginn mitgeteilt.Dem Aktienkurs von Snowflake habe die Nachricht zunächst nicht geholfen. Spannend werde, ob der Bereich um 270 Dollar wieder nachhaltig überwunden werde und somit künftig weiter als Unterstützung fungiere - oder doch zum Widerstand werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Snowflake-Aktie: