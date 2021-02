Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

3,04 EUR +0,07% (17.02.2021, 10:02)



NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

32,10 NOK +3,38% (16.02.2021, 16:29)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (17.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snowflake Inc.: (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) unter die Lupe.Mitte September 2020 sei Snowflake an die Börse gegangen. Ende des Jahres habe der Aktienkurs zwei Drittel zugelegt. DER AKTIONÄR habe zur Seitenlinie geraten. Inzwischen habe es tatsächlich eine deutliche Korrektur gegeben. Und was nun?"Snowflake steht derzeit nicht auf der AKTIONÄR-Empfehlungsliste. Die Bewertung wirkt trotz des starken Wachstums zu ambitioniert", habe DER AKTIONÄR am 8. Dezember geschrieben. Am 11. Dezember der Nachschlag: "Der Snowflake-Kurs war überhitzt. Die Korrektur kommt dementsprechend nicht überraschend. DER AKTIONÄR rät bei Snowflake derzeit zur Seitenlinie."Der Fall zeige, dass sich Geduld auch in Zeiten auszahlen könne, in denen es manchmal so wirke, als ginge es immer nur aufwärts. Gerade bei einer Aktie, in der auch Warren Buffett investiert sei, dürften einige Value-Anleger im Zweifel bei einer offensichtlichen Überbewertung zumindest Teil-Gewinne vom Tisch nehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Snowflake-Aktie: