Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

49,635 EUR +1,50% (25.05.2021, 10:18)



XETRA-Aktienkurs Snap-Aktie:

49,56 EUR +6,01% (25.05.2021, 10:03)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

60,12 USD +6,20% (24.05.2021)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Deutschland Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Ticker-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (25.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Ende vergangener Woche habe Snap seine neue AR-Brille namens Spectacles vorgestellt. Ein erster Schritt auf dem spannenden Zukunftsmarkt. Die Ambitionen im Zukunftsgeschäft mit Computer-Brillen seien auch gleich noch mit einem halbe Milliarde Dollar schweren Zukauf untermauert worden.Denn die Entwicklerfirma der populären Foto-App Snapchat übernehme die britische WaveOptics, wie das Unternehmen am Freitag bestätigt habe. Von WaveOptics würden die Spezialdisplays der am Donnerstag vorgestellten Spectacles-Brillen stammen, mit der sich digitale Inhalte ins Blickfeld des Nutzers einblenden lassen würden.Der Kaufpreis von über 500 Millionen Dollar werde laut Medienberichten in zwei Tranchen gezahlt. Den ersten Teil bekämen die bisherigen WaveOptics-Eigentümer jetzt in Form von Snap-Aktien, die Abschlusszahlung solle in zwei Jahren folgen.Die Anleger hätten positiv auf die AR-Ankündigungen sowie die Übernahme reagierte und die Snap-Aktie am Montag weiter nach oben geschickt. Insbesondere, dass konkrete Partnerschaften mit Disney, YouTube oder Unity angekündigt worden seien, habe die Anleger überzeugt. Denn diese Deals würden konkrete Einsatzmöglichkeiten liefern, wie beispielsweise AR-Inhalte bei einem Besuch eines Disney-Freizeitparks.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2021)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie: