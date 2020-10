ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie: A2DLMS

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland: 1SI

1SI



NYSE Ticker-Symbol: SNAP

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (22.10.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Snap-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) charttechnisch unter die Lupe.Ende September habe bei der Snap-Aktie einer unserer Lieblingsansätze vorgelegen. Dieser verknüpfe die trendfolgenden Aspekte des Konzepts der Relativen Stärke mit dem sog. Kelly-Faktor. Letzterer berücksichtige insbesondere Komponenten eines aktiven Money Managements, wie z. B. die Wahrscheinlichkeit steigender Notierungen oder den durchschnittlichen Wochengewinn/Wochenverlust. Beide Einflussfaktoren würden - damals wie heute - einen idealtypischen Haussetrend des Technologietitels signalisieren. Aus charttechnischer Sicht komme nun der Spurt über das bisherige Rekordhoch bei 29,44 USD hinzu. Damit erfahre das bereits Ende September aufgezeigte Szenario einer "langfristigen Bodenbildung" eine zusätzliche Bestätigung. Das kalkulatorische Mindestkursziel aus der Höhe der erfolgreichen Trendwendeformation von 35 USD sei bereits ausgeschöpft worden. Doch Trends würden häufig viel weiter tragen als sich das Anleger zunächst vorstellen könnten. Um bisher aufgelaufene Kursgewinne zu sichern, könnten Anleger den Stop-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau des o. g. alten Rekordhochs nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie:30,20 EUR -1,87% (22.10.2020, 08:48)Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:32,585 EUR +34,51% (21.10.2020, 17:35)NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:36,50 USD +28,30% (22.10.2020, 0:30)