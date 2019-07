Börsenplätze Snap-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:

14,73 Euro +13,46% (24.07.2019, 10:46)



Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

14,688 Euro +9,94% (24.07.2019, 11:00)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

14,83 USD +4,81% (23.07.2019)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (24.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Snap habe im zweiten Quartal 13 Millionen Nutzer hinzugewonnen. Das begeistere Anleger und Analysten, denn die Schätzungen seien deutlich übertroffen worden - und auch beim Umsatz und Gewinn habe Snap überzeugt. Die Aktie sei zweistellig nach oben geschossen.Satte neun Prozent habe die Snap-Aktie im nachbörslichen US-Handel zugelegt. Ein Kursgewinn, der heute noch ausgebaut werden dürfte. Denn die Quartalszahlen, die die Firma hinter der Foto-App Snapchat abgeliefert habe, würden überzeugen.Der Börsenneuling habe weniger Verlust gemacht als erwartet und bei Nutzer- sowie Umsatzwachstum überrascht. Der Verlust je Aktie habe bei 0,06 Dollar gelegen, der Umsatz sei auf 388 Millionen Dollar gewachsen und die Zahl der täglich aktiven Nutzer sei auf 203 Millionen gestiegen. Die Analysten hätten einen Verlust von 0,10 Dollar bei einem Umsatz von 360 Millionen Dollar und 192 Millionen Nutzern erwartet.Besonders die noch schneller als erwartetet steigenden Nutzerzahlen würden Anleger und Analysten begeistern, nachdem Ende 2018 die Zahl der Snapchat-Nutzer noch rückläufig gewesen sei. Der Nutzerschwund sei mit dem zweiten Quartal an Zuwächsen gestoppt.Doch damit nicht genug. Auch die Nutzerprognose von 207 Millionen im dritten Quartal habe die Erwartungen übertroffen.Die Integration von Spielen, mehr AR-Inhalte oder neue Partnerschaften würden helfen, das Wachstum anzutreiben. Besonders hervorzuheben sei hier der Deal mit Shopify, der es erlaube, direkt Werbung auf Snapchat zu schalten, oder die Partnerschaft mit Zynga, um Videospiele auf Snapchat Games anzubieten. Nach der aktuellen Rally scheine ein Großteil dieser Innovationen jedoch schon eingepreist.Um sich vor Wachstumseinbrüchen und heftigen Kursverlusten wie 2018 abzusichern, empfiehlt es sich den Stopp auf 12 Euro nachzuziehen - Anleger setzen weiterhin auf das hohe Momentum der Aktie, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link