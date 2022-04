Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (22.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Nach Börsenschluss habe Snap die Zahlen fürs erste Quartal gemeldet. Die Umsatz- und Gewinnschätzungen der Analysten seien verfehlt worden, auch das laufende Quartal sehe flau aus. Die Aktie des Social-Media-Konzerns habe den Donnerstags-Handel bereits gut vier Prozent schwächer geschlossen. Nach den Zahlen rausche die Snap-Aktie erst abwärts, dann aber nach oben.Snap-CEO Evan Spiegel habe die dürftigen Geschäftszahlen zu umschreiben versucht. "Das erste Quartal 2022 erwies sich als herausfordernder als wir erwartet hatten", heiße es in einer Erklärung.Die Quartalszahlen seien alles andere als zufriedenstellend gewesen: Unterm Strich habe es einen Verlust von 359,6 Millionen Dollar nach minus 287 Millionen Dollar ein Jahr zuvor gegeben. Beim Ergebnis je Aktie habe ein Verlust von 2 Cent zu Buche gestanden. Von Analysten erwartet worden sei ein Gewinn von 1 Cent. Auch beim Umsatz von 1,06 Milliarden Dollar seien die Erwartungen von 1,07 Milliarden US-Dollar verfehlt worden. Zudem habe Snap ein enttäuschendes Umsatzwachstum im laufenden Quartal prognostiziert.Aber: Das Unternehmen schätze, dass das bereinigte EBITDA im zweiten Quartal zwischen Breakeven und plus 50 Millionen US-Dollar liegen werde. Und: Die täglichen Nutzer seien im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 332 Millionen gewachsen. Erwartet worden seien 330 Millionen.Snap-Chef Spiegel habe zur Begründung des mageren abgelaufenen Quartals unter anderem auf Werbetreibende verwiesen, die ihre Kampagnen nach der russischen Invasion der Ukraine im Februar zeitweilig pausierte hätten.Die Snap-Aktie habe nachbörslich extreme Schwankungen vollzogen. Direkt nach den Zahlen sei der Wert um etwa 20 Prozent nach unten gerauscht. Doch schon kurze Zeit später sei der Wert zeitweilig um fast zehn Prozent nach oben geschossen. Zuletzt habe sich der Kurs bei etwa 30 Dollar beruhigt.Der Social-Media-Markt sei mit TikTok, Instagram und Co hart umkämpft. Die Volatilität dürfte auch bei Snap entsprechend hoch bleiben."Der Aktionär" habe die Snap-Aktie Mitte Februar spekulativ zum Kauf empfohlen. Wer den Wert im Depot hat, bleibt mit Stopp-Loss bei 24 Euro dabei, so Martin Mrowka. (Analyse vom 21.04.2022)