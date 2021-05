XETRA-Aktienkurs Snap-Aktie:

50,41 EUR -2,00% (03.05.2021, 16:19)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

60,76 USD -1,71% (03.05.2021, 16:20)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Deutschland Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Ticker-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (03.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Snap sei mit einem Umsatzsprung ins neue Jahr gestartet. Die Aktie sei in den letzten Wochen aber eher träge unterwegs gewesen. Die neuen Zahlen und eine interessante Chartformation könnten nun neue Impulse liefern.Nach dem Allzeithoch Ende Februar bei 73,59 USD habe die Snap-Aktie eine Konsolidierungsphase eingelegt. Der Kurs sei bis Ende März auf ein Mehrmonatstief bei 47,92 USD gefallen - das entspreche einem Kursrückgang von rund 35%. Von diesem Punkt aus habe sich das Papier jedoch schnell erholt und sei bis 65,88 USD Mitte April gestiegen. Dieses Niveau stelle aktuell einen Widerstand dar. Seitdem pendele die Snap-Aktie zwischen dem Hochpunkt und 56,39 USD. Der GD100 stütze ebenfalls von unten bei 56,93 USD.Der langfristige Aufwärtstrend sei auch weiterhin intakt. Zudem habe die Snap-Aktie die letzten Wochen ein steigende Dreiecksformation ausgebildet. Diese Formation werde in der Regel nach oben aufgelöst. Sobald der Widerstand bei 65 USD nachhaltig überwunden sei, werde zusätzlich ein neues Kaufsignal generiert.Nachdem die Snap-Aktie die letzten Wochen richtungslos hin und her gependelt sei, werde es jetzt wieder spannend. Die aktuelle Chartformation entwickele sich zu einem bullishen Setup. "Der Aktionär" bestätige sein Kursziel von 70 Euro. Neueinsteiger könnten noch zugreifen. Die Position werde bei 39,50 Euro abgesichert, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2021)Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:50,25 EUR -2,28% (03.05.2021, 16:29)