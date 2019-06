Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) bietet den Messaging-Dienst Snapchat an. Die Emission von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit die chinesische Handelsplattform Alibaba in 2014 an die Börse gegangen ist.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.

New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Michael Levine von Pivotal Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Michael Levine, Analyst vom Investmenthaus Pivotal Research, die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) nunmehr zu kaufen.An verschiedenen Fronten zeichne sich ein zunehmendes Geschäftsmomentum ab. Angesichts eines gesunden Maßes an Skepsis unter den Anlegern bezüglich der Geschäftsentwicklung von Snap Inc. könnte ein Umschwung auf der Umsatzseite zu einer signifikant höheren Bewertung führen.Die Android-Markteinführung Ende des ersten Quartals dürfte bislang gut verlaufen sein. Die Analysten von Pivotal Research halten die Konsensprognosen für zu niedrig. Die Vermarktung von Brillen gehöre zu den eindrucksvollsten Produktinnovationen des Unternehmens seit einiger Zeit.Trotz der bisherigen Performance der Snap-Aktie im bisherigen Jahresverlauf sollten Anleger einsteigen, so der Ratschlag des Analysten Michael Levine.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:12,25 Euro +6,43% (07.06.2019, 14:51)