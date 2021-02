Börsenplätze Snap-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

45,40 EUR -6,85% (05.02.2021, 12:38)



XETRA-Aktienkurs Snap-Aktie:

45,525 EUR -7,21% (05.02.2021, 12:34)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

58,31 USD -1,60% (04.02.2021, 22:10)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Deutschland Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Ticker-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (05.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Im Windschatten von Facebook sei die lange Zeit abgeschriebene Foto-App Snapchat in der Pandemie förmlich aufgeblüht. 2020 sei die Snap-Aktie um satte 200 Prozent geklettert. Der Höhenflug sei gestern nach Vorlage der Quartalszahlen zumindest vorerst gestoppt worden. Der US-Titel sei nachbörslich um neun Prozent gefallen.Das Geschäft der Snapchat-Mutter laufe in der Coronapandemie weiter gut. Die Foto-App habe im vergangenen Quartal 16 Millionen tägliche User hinzugewonnen. Dabei sei der Umsatz im Jahresvergleich um 62 Prozent auf 911 Mio. Dollar gesprungen, während es unterm Strich rote Zahlen von 113 Mio. Dollar gegeben habe. Im Vorjahresquartal sei der Verlust mit 240 Mio. Dollar noch mehr als doppelt so hoch gewesen.Im Gesamtjahr 2020 habe das knapp zehn Jahre alte Internet-Unternehmen Erlöse in Höhe von 2,5 Mrd. Dollar erreicht - ein Plus von 46 Prozent. Unklar bleibe weiterhin, wie Snap einmal Geld verdienen möchte. Der Social Media-Pionier habe immerhin seine Verluste gegenüber dem Vorjahr um neun Prozent auf 945 Mio. Dollar verringern können.Punkten können habe CEO Evan Spiegel bei der kritisch beäugten Nutzerentwicklung. In Q4/2020 hätten 265 Millionen Snapchat-Nutzer die App im Schnitt 30 Mal am Tag geöffnet, wie der Konzern berichtet habe. Im Jahresvergleich sei die Zahl täglicher Nutzer um 47 Millionen gestiegen - ein Zuwachs von 22 Prozent.Dass die Anleger dennoch enttäuscht auf das Zahlenwerk reagiert hätten, habe am zurückhaltenden Ausblick auf das laufende Quartal gelegen. Mitgründer und Chef Evan Spiegel habe u.a. darauf verwiesen, dass die neuen Datenschutz-Maßnahmen von Apple die Werbeerlöse bremsen könnten.Investierte Anleger bleiben bei der Snap-Aktie dabei und lassen die Gewinne laufen, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". Stopp liege bei 32 Euro. (Analyse vom 05.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link