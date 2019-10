Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (21.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf Snapchat würden sich mittlerweile kurze Werbevideos buchen lassen, die sich nicht überspringen lassen würden. Gleichzeitig würden die digitalen Werbeplätze im Vergleich zu Facebook oder YouTube günstig verkauft.Um jedoch genügend Inventar anbieten zu können, müsse Snap weiter in qualitativ hochwertige Inhalte investieren. Über 50 Prozent aller täglich aktiven Nutzer würden bereits Premium-Inhalte auf Snapchat schauen.Bessere Inhalte - mehr Werbefläche - höhere Umsätze. Das würden auch die Analysten der Bank of America so sehen und hätten die Snap-Aktie von "neutral" auf "buy" angehoben. Analyst Justin Post gehe davon aus, dass Snap den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) aufgrund des neuen Contents steigern könne. Gleichzeitig erwarte der Analyst stabile Werbeausgaben. Zudem solle Snap in Q4 erstmals ein positives EBITDA erwirtschaften.Bevor in Q4 jedoch dieser Meilenstein erreicht werden könne, stünden die Q3-Zahlen an. Hier würden Analysten noch ein negatives EBITDA von 50,5 Mio. USD erwarten. Die Umsatzentwicklung dürfte sich dagegen sehen lassen - hier werde mit einem Wachstum von 47% auf 438 Mio. USD gerechnet.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" meint: Die Zahlen abwarten und vorerst dabeibleiben. (Analyse vom 21.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie: