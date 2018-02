In den USA würden heute unter anderem Lebensmittelhersteller Tyson Foods und der Medienkonzern Viacom (ISIN: US92553P2011, WKN: A0HM1Q, Ticker-Symbol: VCX) sowie Goodyear (ISIN: US3825501014, WKN: 851204, Ticker-Symbol: GTR) und Philip Morris (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) vorbörslich Quartalszahlen vorlegen. Nach Börsenschluss würden der Versicherungskonzern AIG (ISIN: US0268747849, WKN: A0X88Z, Ticker-Symbol: AINN, Ticker-Symbol NYSE: AIG) und das Online-Reisebüro Expedia berichten.



In Europa vermeldet habe die französische Großbank Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) einen im Vergleich zum Vorjahr um 82 % auf EUR 69 Mio. gesunkenen Quartalsgewinn. Der Markt habe mit einem Verlust von EUR 180 Mio. gerechnet. Ohne Sondereffekte wie den Kosten für den Umbau des Filialnetzes in Frankreich oder Steuerreformeffekte in den USA sei der Gewinn um 24% auf EUR 877 Mio. gesunken.



In Europa würden heute noch Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF), die Schweizer Unternehmen ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) und Zurich Insurance (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) sowie Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) und L’Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) Zahlen vor. UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) halte um 10 Uhr eine Pressekonferenz zu den Q4-Zahlen. (08.02.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Papiere des Social-Media-Unternehmens Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) sprangen gestern um 49% nach oben, nachdem das Unternehmen am Tag davor starke Umsatzzahlen (+72% im Jahresvergleich) präsentierte, die über den Markterwartungen lagen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Darüber hinaus hätten in Q4 8,9 Millionen tägliche Nutzer gewonnen werden können.