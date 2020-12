Laut dem Experten hätten nicht alle kleineren Unternehmen unter der Corona-Pandemie gelitten. Aufgrund ihrer geringeren Größe seien sie flexibler als Blue-Chips und könnten sich schneller an neue Marktbedingungen anpassen. "Auf dem Höhepunkt der Pandemie beobachteten wir, dass kleinere Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Medien, Gesundheit, Lebensmittel-Lieferdienste oder E-Commerce auch während des Lockdowns florierten."



Zudem würden Small Cap-Unternehmen Aberdeen Standard zufolge auch von dem Green Deal der Europäischen Union profitieren, durch welchen eine Billion Euro Liquidität bereitgestellt werde. Paisley: "Zu gewinnen ist dieser Deal nur mithilfe erheblicher branchenübergreifender Innovationen, angefangen bei erneuerbaren Energien und der Kohlenstoffabscheidung bis hin zu nachhaltigen Gebäuden und Elektrofahrzeugen." Kleinere Unternehmen würden dabei eine Vorreiterrolle einnehmen. Als Beispiele hierfür nenne der Asset Manager etwa Generac (ISIN US3687361044/ WKN A0YGR4) (Standby-Generatoren), Voltronic (ISIN TW0006409006/ WKN A110PU) (Batterien) und Sinbon Electronics (ISIN TW0003023008/ WKN A0MQVL) (Elektronikartikel).



Auch im Jahr 2021 würden die Experten Unternehmen bevorzugen, die von den strukturellen Veränderungen profitieren würden. Im Bereich Digitalisierung setze Aberdeen Standard beispielsweise auf das deutsche Unternehmen Nemetschek (ISIN DE0006452907/ WKN 645290). Paisley: "Die Softwareschmiede aus Deutschland stellt Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmen Lösungen mittels Building Information Modeling bereit. Dank seiner Software können Unternehmen aus den genannten Branchen beim Entwurf und Bau von Gebäuden effizienter vorgehen, Verschwendung und Kostenüberschreitungen verringern und gleichzeitig die Sicherheit verbessern."



Ein weiteres attraktives Unternehmen sei Teleperformance (ISIN FR0000051807/ WKN 889287), der Marktführer bei der Bereitstellung von Callcentern. "Seine langfristige Wachstumsbilanz ist hervorragend: In 16 aufeinanderfolgenden Jahren ist Teleperformance um mindestens 5% gegenüber dem jeweiligen Vorjahr gewachsen", so Paisley. "Wir trauen ihm daher zu, dass es auch künftig die Erwartungen übertrifft."



Insgesamt verfolge Aberdeen Standard Investments einen aktiven Anlageansatz mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken Qualitätsaktien. "Wir konzentrieren uns auf titelspezifische Risiken und verzichten auf Sektor- oder Ländergewichtungen", schreibe Paisley. "Auf Unternehmensebene geben wir solchen mit starken Bilanzen, robusten ESG-Merkmalen und soliden Wettbewerbsvorteilen den Vorzug." Bei der Auszeichnung durch Scope sei unter anderem dieser Ansatz sowie die Nutzung eines proprietären Quant-Matrix-Tools entscheidend gewesen. Dieses befördere anhand fest definierter Faktoren eine konsequente Anwendung des Investmentprozesses und ermögliche es dem Team das Investment-Universum in seiner ganzen Bandbreite abzudecken. Darüber hinaus habe die Analysten von Scope die lange Erfahrung der Portfoliomanager von durchschnittlich 19 Jahren sowie die breite Palette an Produkten mit Top-Rating überzeugt. (02.12.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Small Cap-Unternehmen dürften der Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments zufolge im nächsten Jahr besonders von der sich entspannenden Krisenlage profitieren, so die Experten von Aberdeen Standard Investments"Zwar sind sie in der Regel als Erste von einem Abschwung betroffen", schreibe Andrew Paisley, Head of Smaller Companies bei Aberdeen Standard Investments, in einem aktuellen Kommentar. "Aber sie sind auch die Ersten, die sich wieder erholen, wenn die Märkte nach oben drehen und Anleger erneut risikobereiter werden." Das schottische Investmenthaus sei von der unabhängigen Ratingagentur Scope vor kurzem erneut als "Bester Asset Manager Nebenwerte" ausgezeichnet worden.Den Experten zufolge seien die Aussichten für kleinere Unternehmen im Jahr 2021 insbesondere durch die potenziellen Impfstoffe positiv. "Hinzu kommt, dass Small Caps infolge der jüngsten Underperformance mit einem so hohen Abschlag gegenüber Large Caps gehandelt werden wie noch nie", schreibe Paisley. "Dies dürfte ihre Kursgewinne verstärken, sobald das Anlegervertrauen in den Konjunkturzyklus wächst." Die über lange Anlagehorizonte gesehene Outperformance von Small Caps gegenüber ihren großen Mitbewerbern untermauere diese Einschätzung. Schon jetzt ließen europäische Small Caps auf das Jahr gesehen große Unternehmen hinter sich.