Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) unter die Lupe.In der letzten Zeit nehme die Medienberichterstattung über die sogenannten Corona-Profiteure zu. Teilweise würden dabei sogar manche Unternehmen genannt, die eher zu den Verlierern als zu den Gewinnern der Corona-Krise gehören würden. Doch ein Unternehmen aus dem Home-Working-Bereich, welches auch zu den Profiteuren gehöre, scheine niemand wirklich im Blick zu haben.Die Rede sei von dem amerikanischen Softwarehersteller Slack, welcher eine webbasierte Kollaborations- und Kommunikationsplattform für Bürozwecke anbiete. Und das durchaus erfolgreich.So sei der Umsatz von in den letzten vier Quartalen im Schnitt um satte 59 Prozent gewachsen. Die in Rechnung gestellte Einnahmen seien um durchschnittlich um 48 Prozent gewachsen. Die Anzahl der zahlenden Kunden mit einem Umsatz von über einer Million Dollar habe sich im Jahresverlauf fast verdoppelt und liege jetzt bei 70.Der Grund für diese fundamentale Stärke liege in erster Linie in der einfachen Bedienbarkeit und breiten Funktionspalette von Slack. Mit Slack würden sich unter anderem Arbeitsgruppen (Channels) erstellen, Dateien bearbeiten und verwalten, Konversationen nach bestimmten Keywords durchsuchen, Benachrichtigungen verschicken und erhalten und Videokonferenzen abhalten lassen. Slack biete also alles, was man für Remote Work und Online-Kollaboration brauche. Slack sei plattformunabhängig und lasse sich sowohl im Webbrowser als auch über die jeweilige App für Android oder iOS nutzen.Slack sei erst vor rund zehn Monaten an die Börse gegangen. Im Zuge der Corona-Krise habe die Aktie mit dem Gesamtmarkt korrigiert, habe jedoch einen Teil der Verluste wieder aufgeholt und notiere aktuell bei 24 Dollar. Gelinge nun der Ausbruch über das Jahreshoch bei rund 28 Dollar, könnte dies den Auftakt zu einer großen Rally bilden. Eines stehe jedenfalls jetzt schon fest: Die Nachfrage nach Home-Working-Lösungen wie Slack werde auch in den nächsten Tagen massiv zulegen.Interessierte Anleger setzen die Aktie auf ihre Watchlist und warten die weitere Entwicklung ab, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2020)