Börsenplätze Slack-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Slack-Aktie:

29,30 EUR +6,16% (01.09.2020, 11:15)



NYSE-Aktienkurs Slack-Aktie:

32,84 USD +2,91% (31.08.2020, 22:10)



ISIN Slack-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Slack-Aktie:

8S0



NYSE-Symbol Slack-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (01.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE-Symbol: WORK) unter die Lupe.Nach den Quartalszahlen habe das Papier des Softwareentwicklers deutlich nachgegeben. In der Spitze habe der Verlust rund 31 Prozent betragen. Im Anschluss darauf sei die Slack-Aktie in einen Seitwärtstrend übergegangen. Aus diesem habe der Titel nun erfolgreich ausbrechen können. Nach der Überwindung der wichtigen Hürde bei 31,27 Dollar notiere die Slack-Aktie aktuell bei rund 33 Dollar und damit nur noch etwa 20 Prozent unter ihrem Jahreshoch.Als Kurs-Trigger für die Turnaround-Rally bei Slack scheinen die bärenstarken Quartalszahlen des cloudbasierten CRM-Anbieters Salesforce gedient zu haben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Diese hätten bei den Investoren von Cloud-Aktien für regelrechte Begeisterung gesorgt.Nun stünden die nächsten Quartalszahlen im Blick, die am 8. September publiziert würden. Die Analysten würden mit einem Umsatzanstieg von 58 Prozent auf 145 Mio. Dollar rechnen. Der Verlust je Aktie solle bei 0,04 Dollar liegen und damit deutlich unter dem Vorjahreswert (0,96 Dollar).Investierte Anleger sollten bei der Slack-Aktie dabei bleiben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link