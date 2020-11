NYSE-Aktienkurs Slack-Aktie:

40,70 USD +37,59% (25.11.2020, 22:10)



ISIN Slack-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Deutschland Slack-Aktie:

8S0



NYSE-Ticker-Symbol Slack-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol Deutschland: 8S0, NYSE-Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (26.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack Technologies Inc (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol Deutschland: 8S0, NYSE-Ticker-Symbol: WORK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) solle laut dem "Wall Street Journal" an Slack Interesse haben. Die Aktie des möglichen Übernahmeziels sei 40% nach oben gegangen. Solle man auf den fahrenden Zug noch aufspringen? Der Aktienprofi rate davon ab. Es ist bei der Slack-Aktie eher abzuwarten, bis es etwas ruhiger wird, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.11.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.