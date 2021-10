Kurzum: Investierte Anleger bleiben weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zu der Skechers-Aktie. Kursziel: 60,00 Euro. (Analyse vom 29.10.2021)



Kurzprofil Skechers U.S.A. Inc.:



Skechers U.S.A., Inc. (ISIN: US8305661055, WKN: 922814, Ticker-Symbol: SKAA, NYSE-Symbol: SKX) ist Designer und Vermarkter von Lifestyle-Schuhen für Männer, Frauen und Kinder sowie von Performance-Schuhen für Männer und Frauen unter dem Markennamen Skechers Performance. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Inländischer Großhandel, internationaler Großhandel und Direktvertrieb an Verbraucher. (29.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Skechers -Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Skechers U.S.A. Inc. (ISIN: US8305661055, WKN: 922814, Ticker-Symbol: SKAA, NYSE-Symbol: SKX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Skechers habe gestern Abend nach US-Börsenschluss auf den ersten Blick keine guten Zahlen vorgelegt. So habe der amerikanische Schuhanbieter im dritten Quartal sowohl bei den Erlösen als auch beim Gewinn die Markterwartungen verfehlt. Dennoch gebe es Positives, was den Anlegern gefalle und der Aktie ein vorbörsliches Plus beschere.Konkret habe Skechers im dritten Jahresviertel seine Umsätze um 19,2 Prozent auf 1,55 Milliarden Dollar gesteigert. Das sei weniger als gedacht - so hätten die Analysten mit etwas mehr, und zwar 1,62 Milliarden Dollar, gerechnet.Auch die Gewinne hätten unter den Prognose gelegen: Während die von Bloomberg befragten Experten im Schnitt ein Plus von 73 Cent je Aktie erwartet hätten, habe das US-Unternehmen lediglich 66 Cent je Anteilschein ausgewiesen.Folgerichtig habe Skechers seine Prognosen fürs Gesamtjahr leicht verringert. Die Amerikaner würden nun Einnahmen zwischen 6,15 und 6,20 Milliarden Dollar und einen Gewinn pro Aktie zwischen 2,45 und 2,50 Dollar erwarten. Bisher hätten Erlöse zwischen 6,15 und 6,25 Milliarden Dollar und ein Gewinn pro Aktie zwischen 2,55 und 2,65 Dollar im Raum gestanden.Unternehmens-Boss, David Weinberg, habe die Ergebnisse des dritten Quartals als "bemerkenswerte Leistung" angesichts der anhaltenden Störungen in der Lieferkette bezeichnet. Weinberg gehe überdies davon aus, dass die Supply-Chain-Probleme bis in die erste Jahreshälfte 2022 eine Herausforderung darstellen würden, auch wenn es in jüngster Zeit einige Fortschritte in wichtigen globalen Häfen gegeben habe.Die Skechers-Aktie könne vorbörslich mehr als vier Prozent zulegen und notiere bei 47,90 Dollar.Klar, die Zahlen seien etwas schlechter ausgefallen als erhofft. Dennoch würden die Investoren der Aktie des US-Schuhanbieters mit Blick auf die Bewertung zu Recht treu bleiben. Skechers sei mit einem 2022er KGV von 15 nach wie vor moderat bewertet - die Peer-Group werde nämlich mit dem 17Fachen des für 2022 erwarteten Gewinns bezahlt.