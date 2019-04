Börsenplätze Sixt St.-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

95,40 EUR +1,44% (03.04.2019, 11:53)



Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

95,40 EUR +0,85% (03.04.2019, 12:07)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (03.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Auch nach dem fünften Rekordjahr in Folge wolle Sixt in Zukunft weiter Gas geben und sich mittelfristig insbesondere durch die weitere Digitalisierung des Autovermietungsgeschäfts zum Komplettanbieter für individuelle Mobilität entwickeln. Gleichzeitig solle die Internationalisierung im europäischen Ausland und in den USA vorangetrieben werden. Das gehe nicht ohne Investitionen.Die Internationalisierung und die neue Mobilitätsplattform seien die absoluten Wachstumstreiber bei Sixt. Das der Konzern vor der Ernte der Früchte weiter Geld investieren müsse, komme nicht überraschend. Sixt habe daher erneut langfristige Schuldscheindarlehen im Volumen von 350 Millionen Euro zu attraktiven Konditionen erfolgreich platziert. Die Schuldscheindarlehen würden Tranchen mit Laufzeiten von 5,5 und sieben Jahren mit jeweils fixer und variabler Verzinsung umfassen. Die Emission sei erneut stark nachgefragt gewesen. Erst im August 2018 habe der Konzern mit Hilfe langfristige Schuldscheindarlehen im Volumen von 200 Millionen Euro platziert. "Investoren im In- und Ausland schätzen die sehr solide finanzielle Ausstattung unseres Konzerns mit einer Eigenkapitalquote von rund 28 Prozent, die damit weit über dem Branchendurchschnitt liegt", so Finanzvorstand Jörg Bremer. "Die generierten Mittel sind ein weiterer Baustein zur langfristigen Absicherung des kontinuierlichen Wachstumskurses unseres Unternehmens."Wie gehe es kurzfristig weiter? Der Pullacher Sixt-Konzern könnte von den IPOs der beiden großen Fahrdienstvermittler Lyft und Uber profitieren. Wage man den nicht ganz einfachen Vergleich, dann könnte man Sixt, der mit dem Start der neuen Mobilitätsplattform seine Aktivitäten und damit auch seine Wachstumschancen deutlich vergrößert habe, in Sachen Börsenwert (aktuell bei 3,7 Milliarden Euro) noch einiges an Luft nach oben zusprechen. Die Sixt-Aktie werde gerade einmal mit dem 1,3fachen Umsatz gehandelt. Lyft komme kurz nach dem IPO auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) auf einen niedrigen einstelligen Wert.Anleger mit Weitblick steigen dennoch ein und fahren mit, so Michael Schröder. "Der Aktionär" spekuliere im Real-Depot weiter mit der Aktie auf steigende Kurse. (Analyse vom 03.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.