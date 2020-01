Börsenplätze Sixt St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

89,20 EUR -1,44% (08.01.2020, 11:27)



Xetra-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

89,30 EUR -1,60% (08.01.2020, 11:25)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (08.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Sixt-Aktie befinde sich weiterhin in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung. Auffallend dabei: Die Range, in der die Papiere seitwärts pendeln würden, werde immer kleiner. Zum Jahreswechsel sei die Aktie einen erneuten Angriff auf die obere Begrenzung knapp unter 95 Euro gestartet. Der nächste Versuch dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.Der Support für die Sixt-Stämme sei groß: Im Bereich um 88 Euro warte eine horizontale Unterstützung. Die 200-Tage-Linie verlaufe bei 89 Euro. Würden diese Marken nicht nachhaltig unterschritten, dürfte die Aktie schon bald den nächsten Versuch starten, nach oben aus der Seitwärtsrange auszubrechen.Gelinge der nachhaltige Anstieg über die 95-Euro-Marke, wäre eine dynamische Aufwärtsbewegung Richtung 100 Euro die wahrscheinliche Folge. Im Anschluss könnte die Aktie wieder Kurs auf die Hochs aus dem Sommer 2018 nehmen."Der Aktionär" spekuliert daher in seinem AKTIEN-Musterdepot und im Real-Depot weiter auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 08.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.