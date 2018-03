Tradegate-Aktienkurs Sixt Leasing-Aktie:

16,86 EUR +8,63% (14.03.2018, 13:53)



ISIN Sixt Leasing-Aktie:

DE000A0DPRE6



WKN Sixt Leasing-Aktie:

A0DPRE



Ticker-Symbol Sixt Leasing-Aktie:

LNSX



Kurzprofil Sixt Leasing SE:



Die Sixt Leasing SE (ISIN: DE000A0DPRE6, WKN: A0DPRE, Ticker-Symbol: LNSX) mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.



Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattform sixt-neuwagen.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.



Die Sixt Leasing SE ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2016 auf 714 Mio. Euro. (14.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Sixt Leasing-Aktie: Nach Zahlen mit Kurssprung - ChartanalyseDie Sixt Leasing SE (ISIN: DE000A0DPRE6, WKN: A0DPRE, Ticker-Symbol: LNSX) ist einer der führenden deutschen Mobilitätsdienstleister und hat am Mittwoch Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 vorgestellt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Sixt Leasing habe im Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Berechnungen einen Rekordumsatz von 744,0 Mio. Euro (+4,2%) erzielt. Das EBITDA habe sich dabei um 2,5% auf 234,3 Mio. Euro verbessert. Das Vorsteuerergebnis habe sich jedoch um 5,9% auf 29,7 Mio. Euro verringert, aber die Vorsteuerrendite sei mit 6,5% (VJ: 7,3%) über der Zielgröße von 6,0% geblieben. Das Papier notiere zur Stunde mit einem Kursaufschlag von 7,48%.Seit Oktober letzten Jahres beherrsche kurzfristig ein Abwärtstrend das Kursgeschehen beim Wertpapier von Sixt Leasing und habe hierbei die Kursnotierungen bis Mitte dieses Monats auf ein Verlaufstief von 15,34 Euro abwärts gedrückt. Das am Mittwoch vorgestellte Zahlenwerk habe die Aktie prompt um über sieben Prozent in die Luft gehievt und könnte hierdurch nun einen Boden im zuvor beschriebenen Bereich etablieren. Kurzfristig würden sich daher Handelschancen tendenziell auf der Oberseite ergeben, jedoch bleibe der übergeordnete Abwärtstrend noch intakt.Ausgehend von einem tragfähigen Boden um 15,34 Euro könnte ein direkter Long-Einstieg ganz lohnenswert ausfallen. Kursgewinne bis zunächst 16,98 Euro, darüber bis zur Abwärtstrendlinie um 17,50 Euro wären auf Sicht der kommenden Wochen durchaus realisierbar. Sämtliche Rücksetzer der Sixt Leasing-Aktie unter das Niveau von 15,34 Euro würden unweigerlich auf die Februartiefs aus 2016 bei 13,95 Euro weiter abwärts führen. Eine schnelle Rückkehr in den dann gebrochenen Aufwärtstrendkanal würde jedoch erheblich erschwert werden. Mittelfristig entscheidende Kaufsignale würden sich erst bei einem nachhaltigen Ausbruch aus dem vorherrschenden Abwärtstrend ergeben. (Analyse vom 14.03.2018)Börsenplätze Sixt Leasing-Aktie:Xetra-Aktienkurs Sixt Leasing-Aktie:16,88 EUR +8,90% (14.03.2018, 14:05)