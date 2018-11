XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

85,90 EUR +3,12% (29.11.2018, 11:57)



Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

85,95 EUR +2,14% (29.11.2018, 12:10)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (29.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Das Pullacher Unternehmen habe ein mögliches Interesse an den Wettbewerber Hertz dementiert. Zuvor habe Bloomberg berichtet, dass Sixt unbestätigten Spekulationen zufolge Gespräche über den Kauf von Hertz Global Holding aufgenommen habe.Seit der Erhöhung der Prognosen für das Gesamtjahr seien alle Erholungsversuche der Sixt-Aktien abverkauft worden. Dabei wachse der Autovermieter auf breiter Front, in allen Kundengruppen, v.a. im Ausland. Für zusätzliche Impulse sorge das geplante digitale Komplettangebot, das den Mobilitätsbedarf per Smartphone-App steuern solle. Der Startschuss hier solle im kommenden Jahr fallen.Das aktuelle Kursniveau biete Anlegern mit Weitblick bei Sixt eine interessante Einstiegsgelegenheit - mit oder ohne Fusionsfantasie, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sixt St.-Aktie: