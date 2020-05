Börsenplätze Sixt St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

62,15 EUR +9,52% (18.05.2020, 16:20)



Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

62,45 EUR +9,66% (18.05.2020, 16:35)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (18.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Der Autovermieter habe wegen der Coronakrise in Q1 einen Verlust eingefahren. Sixt rechne aber weiterhin damit, dass sich die Nachfrage nach Mietautos ab dem H2 sukzessive normalisieren sollte. Der Geschäftsverlauf dürfte dabei aber stark von weiteren Lockerungen im Reiseverkehr abhängen. Doch hier gebe es gute Nachrichten.Bundesaußenminister Heiko Maas habe sich mit seinen Kollegen aus zehn der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen darauf verständigt, auf eine Öffnung der Grenzen für Touristen noch vor Sommerbeginn hinzuarbeiten. Bei einer Videokonferenz sei es am Montag darum gegangen, wie dafür Grenzkontrollen und Quarantäneregelungen aufgehoben werden könnten und die notwendige Hygiene an den Urlaubsorten gewährleistet werden könne.Maas habe nach dem Treffen angekündigt, die noch bis zum 14. Juni weltweit geltende Reisewarnung zunächst nur für die Europäische Union aufheben und durch individuelle Reisehinweise für die einzelnen Länder ersetzen zu wollen. Darin solle dann auf die unterschiedlichen Risiken aufmerksam gemacht werden.Die Sixt-Aktie war zuletzt im Seitwärtstrend gefangen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Mit dem nachhaltigen Sprung über die Hürde bei 61,25 Euro würde ein Kaufsignal geliefert. Das erste Ziel liege im Bereich des Verlaufshochs vom 14. April bei 66,40 Euro. Gehe es nach den Analysten, sei im Anschluss noch deutlich mehr Luft nach oben. DER AKTIONÄR spekuliere daher im Real-Depot auf steigende Kurse. (Analyse vom 18.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link