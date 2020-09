Xetra-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

83,90 EUR +2,76% (17.09.2020, 16:49)



Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

84,05 EUR +3,77% (17.09.2020, 17:06)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (17.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Für die Sportwagen-Luxusmarke Bugatti solle es im Volkswagen-Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) einem Medienbericht zufolge Verkaufspläne geben. Gestern sei bereits spekuliert worden, dass der VW zudem den Wiedereinstieg in die Autovermietung überdenke - und sich dazu bei Sixt beteiligen wolle.Volkswagen solle aktuell einen Wiedereinstieg in die Autovermietung erwägen. Sixt-Rivale Europcar sei eine Volkswagen-Tochter gewesen, die 2006 an den Finanzinvestor Eurazeo verkauft worden sei. Nach Informationen des "Manager Magazins" würden beide Konzern bereits Gespräche über einen möglichen Einstieg führen. VW plane demnach mit einem Anteil von rund 15 Prozent, wohl gesplittet in Stamm- und Vorzugsaktien. Damit Sixt die Mehrheit behalte, könnte diese Beteiligung über eine Kapitalerhöhung erfolgen.Für die Wolfsburger wäre es nicht nur die Rückkehr in das Autovermietgeschäft, es wäre auch ein weiterer Versuch, das klassische Geschäft des Autobauens zu erweitern und sich als Mobilitätsdienstleister breiter aufzustellen. Offizielle Stellungnahmen gebe es weder aus Wolfsburg noch aus Pullach.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sixt St.-Aktie: