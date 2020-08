Xetra-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

72,95 EUR +0,62% (14.08.2020, 10:16)



Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

72,30 EUR -1,09% (14.08.2020, 10:32)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (14.08.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sixt-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Binnen kürzester Zeit habe die Sixt-Aktie im Frühjahr einen dramatischen Kurseinbruch von dreistelligen Notierungen auf nur noch 33,30 EUR erlebt. Nüchtern betrachtet sei es dadurch zu einem idealtypischen Pullback an die alten Ausbruchsmarken von 2014/15 gekommen. Seither laufe die Erholung, die aber zuletzt ins Stocken geraten sei. Charttechnisch schlage sich diese Entwicklung in der Ausprägung einer Konsolidierungsflagge nieder. Die obere Flaggenbegrenzung falle dabei fast punktgenau mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 73,30/73,70 EUR) zusammen. Ein Sprung über diese Hürden würde vor diesem Hintergrund für den Startschuss einer weiteren Erholungsstufe sorgen.Auf eine erfolgreiche Weichenstellung würden diverse Indikatoren hoffen lassen. Während der MACD freundlich zu interpretieren sei, liege im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) ebenfalls ein Flaggenmuster vor. Im Gegensatz zum eigentlichen Chartverlauf sei die Konsolidierung hier aber bereits abgeschlossen. Gelinge der Befreiungsschlag, würden das Junihoch (84,25 EUR) bzw. der ehemalige Aufwärtstrend seit 2015 (akt. bei 87,15 EUR) die nächsten Anlaufziele definieren.Als enge Absicherung ist im Ausbruchsfall die oben genannte Flaggenbegrenzung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 14.08.2020)